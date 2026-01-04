Wrestling-Ikone nimmt emotional Abschied

Martin Hoffmann 04.01.2026 • 17:25 Uhr Bei der Japan-Megashow Wrestle Kingdom verabschiedet sich Topstar Hiroshi Tanahashi in den Ruhestand. Es wird ein Abend der großen Emotionen - mit vielen prominenten Gästen.

Wenige Wochen nach dem Ring-Abschied von WWE-Megastar John Cena ist auch für eine weitere lebende Wrestling-Legende der letzte Vorhang gefallen.

Bei der Megashow NJPW Wrestling Kingdom 20 im Tokyo Dome hat sich Hiroshi Tanahashi, einer der größten Stars der Showkampf-Hochburg Japan in den Ruhestand verabschiedet. Vor einer Riesenkulisse mit über 46.000 Fans bestritt „The Ace“ ein letztes Match gegen seinen alten Erzrivalen Kazuchika Okada. Es folgten emotionale Szenen mit prominenten Gästen - unter ihnen ein unerwarteter.

Wrestle Kingdom: Hiroshi Tanahashi tritt ab

Der 49 Jahre alte Tanahashi, im Hauptjob mittlerweile Präsident der japanischen Promotion NJPW, war viele Jahre lang Aushängeschild der Traditionsliga.

Tanahashi ist mit acht Regentschaften Rekord-Champion von NJPW und derjenige, der die Liga in guten und schlechten Zeiten über Jahre getragen hat. Zu Tanahashis großen Vorbildern zählt WWE-Idol Shawn Michaels, die Meisterhaftigkeit, mit der er im Ring große und emotionale Geschichten zu erzählen vermag, wird auch oft mit der des „Heartbreak Kid“ verglichen.

Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte legte Tanahashi unzählige Klassiker mit Stars aus verschiedenen Generationen und Ländern hin. Mehr als alles durch andere definierte Tanahashi sich und seine Liga aber über seine epische Rivalität mit dem elf Jahre jüngeren „Rainmaker“ Okada, der nach und nach zum japanischen Superstar seiner Generation und dem für viele besten Wrestler der Welt aufstieg. Das finale Duell zwischen Tanahashi und dem mittlerweile für die US-Liga AEW aktiven war der logische Schlusspunkt.

Zahlreiche Wrestling-Stars verabschieden die Legende

Erwartungsgemäß besiegte Okada Tanahashi mit seinem Rainmaker-Finisher, danach verließ er den Ring - was den an emotionalen Momenten reichen Schlussteil des Abends einleitete.

Während Tanahashi im Ring verblieb, strömte der komplette New-Japan-Locker Room herbei. Offizielle überreichten ihm einen Blumenstrauß, ehe eine Reihe von Weggefährten und alten Rivalen auftauchte, um persönlich Abschied zu nehmen: Jay White, Will Ospreay, Kenny Omega und der verletzte Kota Ibushi, Katsuyori Shibata - der mit Tanahashi und Shinsuke Nakamura die legendäre zweite Inkarnation der „Three Musketeers“ von NJPW gebildet hatte.

Mit Original-Musketier Keiji Muto (The Great Muta) und Tatsumi Fujinami folgten zwei Legenden der älteren Generation - und schließlich tauchte unter tosendem Jubel noch ein Überraschungsgast auf: Tetsuya Naito, den Tanahashi trotz seines Aufsehen erregenden NJPW-Abgangs im vergangenen Jahr nicht missen mochte - ebenso wenig wie dessen Partner BUSHI.

