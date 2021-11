AEW: Eddie Kingston stiehlt auch Superstar CM Punk die Show

Wie es nach Full Gear mit Kingston weitergeht, ist so oder so spannend: Zuletzt schien sich für Moxley und Kingston ein „Heel Turn“, ein Drift in die Schurkenrolle anzubahnen. Für Moxley wird sich das durch seine nun begonnene Alkohol-Therapie erstmal erledigt haben. Egal wie lange er ausfällt: Wenn er zurückkommt, werden die AEW-Fans nicht geneigt sein, ihn auszubuhen.