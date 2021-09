AEW vs. WWE: Danielson, Cole, Punk - ein größeres Beben als Hulk Hogan?

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, er wolle es aber wieder etwas „wilder“ haben: Der 40-Jährige hob hervor, dass er bei AEW die Möglichkeit hat, nebenbei in Japan und in Mexiko anzutreten - es ging ihm aber auch um das Wrestling an sich. (Diese Probleme attestierte Daniel Bryan WWE vor seinem Abgang im SPORT1-Interview)