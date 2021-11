AEW Rampage: Diese Begegnung lässt vor Full Gear nochmal aufhorchen

Was zusätzlich spannend an der Begegnung war: Sie wurde eingeleitet durch ein Blickduell von Page und Adam Cole, der sich nach seinem Wechsel von WWE zu AEW ebenfalls seinen alten Weggefährten Omega und den Bucks angeschlossen hat. Die Bucks schickten Cole schließlich weg - wie ein Zufall wirkte die Szenerie jedoch nicht: In einem Duell Page vs. Cole steckt eine World-Title-Fehde der Zukunft.