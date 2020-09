Mit dieser Show hat sich der neue WWE-Konkurrent All Elite Wrestling (AEW) keinen Gefallen getan. Bei der Großveranstaltung All Out in der Nacht auf Sonntag, bei der erstmals wieder eine kleine Zahl an Zuschauern teilnahm, sollte eigentlich der nächste Schlag gegen den Showkampf-Marktführer steigen.

Tatsächlich enttäuschte die Show jedoch: Experten und Fans kritisierten die Länge der Veranstaltung (fast vier Stunden plus eine Stunde Preshow), viel mehr fielen jedoch die unverantwortlichen und teils karriere-bedrohenden Aktionen ins Gewicht.

Am deutlichsten zu sehen war dies beim Match zwischen WWE-Legende Matt Hardy und dem aufstrebenden Sammy Guevara. Hier führte die Klausel, dass Hardy bei einer Niederlage AEW "für immer" verlassen müsse, fast zu einer realen Katastrophe.

Matt Hardy landet mit Kopf auf Beton

Bei dem Broken Rules Match - ein Match mit Last Man Standing Regeln, das überall beendet werden kann - fielen die beiden Kontrahenten aus mehreren Metern Höhe im Backstage-Bereich nicht auf einen aufgestellten Tisch, sondern darüber. Hardy landete mit dem Hinterkopf auf dem Betonboden und war sichtlich ausgeknockt, die Ringrichterin machte das X-Zeichen für einen Abbruch des Kampfs.

Da Hardy wegen der Klausel aufgrund einer Niederlage AEW verlassen hätte müssen, wollten die Verantwortlichen das Match aber nicht stoppen. Der ältere Bruder von WWE-Star Jeff Hardy versuchte mehrfach vergeblich aufzustehen, ein Ringarzt unterbrach das Match. Nach einer kurzen Pause wurden die beiden Kontrahenten plötzlich wieder im Kampf gezeigt, beide kletterten auf einen Mast, von dem Guevara durch eine präparierte Matte fiel und wie geplant verlor.

Ehefrau Reby Hardy geschockt

Das stark verkürzte Match sorgte zwar für den richtigen Sieger, AEW spielte aber unverantwortlich mit Hardys Karriere. Der 45-Jährige wurde hinterher ins Krankenhaus gebracht, AEW-Boss Tony Khan sprach von einer möglichen Gehirnerschütterung. Der Multimillionär brachte auch seine Sorge zum Ausdruck, ob Hardy das geplante Finish überhaupt würde ausführen können.

Auch Ehefrau Reby Hardy war geschockt und twitterte: "Lasst mich das absolut deutlich sagen: Es ist NICHTS unterhaltsames an einer Gehirnerschütterung. Jeder in diesem verdammten Gebäude sollte sich schämen."

Auch bei den weiteren Matches von All Out ging nicht alles seinen gewünschten Gang, AEW spielte auch hier teilweise mit der Gesundheit seiner Worker. SPORT1 fasst die weiteren Geschehnisse zusammen:

- Der Pay-per-View startete in der Zahnarztpraxis von Dr. Britt Baker. In einem "Tooth & Nail Match" ahmte AEW die cineastische Darstellungsart der Matches von WWE nach, letztlich gewann Big Swole nach dem Einsatz von Lachgas.

- Die Young Bucks sicherten sich ein Titelmatch auf die Tag Team Titel der Liga und besiegten den Jurassic Express.

- In einer Casino Battle Royal holte der Hüne Lance Archer den Sieg und darf damit den amtierenden AEW World Champion herausfordern.

Als 21. und letzter Teilnehmer debütierte Matt Sydal, zwischen 2007 und 2013 als Evan Bourne bei WWE unter Vertrag. Seine erste Aktion ging jedoch krachend schief: Beim Versuch einer Shooting Star Press rutschte Sydal auf den Ringseilen aus und krachte schmerzhaft auf den Boden.

Außerdem zeigte Ricky Starks nach seiner Eliminierung eine verstörende und erneut unverantwortliche Aktion: Er holte einen Leichensack unter dem Ring hervor, füllte diesen mit Reißzwecken und packte Darby Allin hinein, nur um ihn anschließend über das oberste Seil zu werfen. Eine extrem gefährliche Aktion - Reporter Jim Ross erklärte, man sei hier nicht bei Siegfried und Roy.

- Der Rest der Show kam ohne ungeplante und gefährliche Spots aus. Women's Champion Hikaru Shida verteidigte ihren Titel erfolgreich gegen die NWA Women's Championesse Thunder Rosa.

- In einem Acht Mann Tag Team Match musste sich TNT Champion Mr Bodie Lee (bei WWE: Luke Harper) geschlagen geben, als er kurz vor dem Sieg Colt Cabana einwechselte und dieser das Match gegen die Natural Nightmares (Dustin Rhodes und QT Marshall), Scorpio Sky und Matt Cardona noch verlor. Codys Bruder Dustin erhält dafür ein TNT-Titelmatch bei der nächsten Ausgabe der Wochenshow Dynamite, Cabana wurde von der übrigen Dark Order fertig gemacht.

- Das Tag Team Titelmatch zwischen FTR (bei WWE: The Revival) und den Champions Adam Page und Kenny Omega konnte die riesigen Erwartungen nicht ganz erfüllen. Cash Wheeler und Dax Harwood sicherten sich die Titel, als Omega mit dem V-Trigger seinen eigenen Partner traf. Der frustrierte Omega lief anschließend davon und erklärte, es sei Zeit für einen Neustart. Für FTR steht dagegen nun das mit Spannung erwartete Duell gegen die Young Bucks an.

- Chris Jericho verlor das Mimosa Mayhem Match gegen Orange Cassidy, nachdem der kultige Lustlos-Wrestler Jericho in eines der mit Champagner und Orangensaft gefüllten Becken neben dem Ring beförderte.

- Im Main Event setzte sich World Champion Jon Moxley (bei WWE: Dean Ambrose) gegen Top-Talent MJF durch - allerdings auf unfaire Art und Weise. Als MJF von seinem Bodyguard Wardlow seinen Diamanten-Ring zugeworfen bekam, bemerkte dies der Ringrichter und ermahnte Wardlow. Hinter dem Rücken des Referees zog Moxley seine eigentlich verbotene Spezialaktion Paradigm Shift durch und fuhr den Sieg ein. Zuvor hatte Moxley seinem Gegner eine Platzwunde im Gesicht zugefügt und ihn gebissen.

Interessantes Detail: Alle Männergürtel bei AEW werden nun von Wrestlern gehalten, die bis vor einem Jahr noch bei WWE unter Vertrag standen - Moxley (World Title), Lee (TNT Title) und FTR (Tag Team Titles).

Die Ergebnisse von AEW All Out:

Joey Janela besiegt Serpentico (Preshow)

Private Party besiegt The Dark Order (Preshow)

Tooth & Nails Match: Big Swole besiegt Dr. Britt Baker

The Young Bucks besiegen Jurassic Express

Casino Battle Royal - Sieger: Lance Archer

Broken Rules Match: Matt Hardy besiegt Sammy Guevara

AEW Women's Championship: Hikaru Shida (c) besiegt Thunder Rosa

8 Man Tag Team Match: The Natural Nightmares, Scorpio Sky und Matt Cardona besiegen The Dark Order

AEW Tag Team Championship: FTR besiegen Adam Page und Kenny Omega (c) - TITELWECHSEL

Mimosa Mayhem Match: Orange Cassidy besiegt Chris Jericho

AEW World Championship: Jon Moxley (c) besiegt MJF