AEW Battle of the Belts: Sammy Guevara krönt sich - und jubelt mit neuer Freundin Tay Conti

Bei Battle of the Belts sollte es eigentlich ein Rückmatch geben, aber Cody konnte nicht an dem Event teilnehmen - wie er mittlerweile bekanntgegeben hat, sind er und Ehefrau Brandi wegen eines innerfamiliären Corona-Falls in Quarantäne. AEW setzte stattdessen ein Interimstitelmatch an, ähnlich wie es die MMA-Liga UFC in solchen Fällen tut.