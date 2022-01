AEW Rampage: Heftige Frauen-Blutschlacht bei New Year's Smash

Bei der Silverster-Episode der Freitagssendung Rampage (WWE SmackDown ist vor dem Pay Per View Day 1 an diesem Samstag in kurzer Festtags-Pause) überraschte AEW seine Fans mit einer unerwartet brutalen Auflösung einer seit Monaten schwelenden Frauen-Fehde - und lieferte ein ähnlich krasses Blutbad wie im Frühjahr das zwischen Britt Baker und Thunder Rosa.