AEW Dynamite: Wegweisende Wrestling-Krönung für Luke-Perry-Sohn Jungle Boy

In einem spektakulären Duell gegen die bisherigen Titelträger The Lucha Bros. holte Jungle Boy am Ende den Sieg für den Jurassic Express: Die von Cage übernommene Aktion Killswitch konterte Penta El Zero Miedo von den Lucha Bros. zwar aus, ein Einroller brachte dann aber den Sieg - den im Publikum auch Jungle Boys Mutter (die frühere Schauspielerin Rachel Sharp) und Schwester Sophie tränenreich feierten.