WWE NXT New Year's Evil: Legendensohn Bron Breakker erstmals Champion

In seinem ersten WWE-TV-Auftritt seit dem SummerSlam-Wochenende tat sich Österreich-Phänomen WALTER wieder mit dem deusch-südtirolerischen Duo Marcel Barthel und Fabian Aichner zusammen. Gegen RAW-Star Riddle und das von ihm protegierte Duo MSK (ehemals: The Rascalz) gab es ein erwartet actionreiches Match, das am Ende an Riddle und MSK ging, womit sich MSK für ein Tag-Team-Titelmatch gegen Aichner und Barthel in Position bringen.