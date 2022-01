AEW: Jon Moxley feiert bei Dynamite Comeback nach Entzug

Dass Moxley bald bei AEW zurück sein würde, war schon am Wochenende klar geworden: Die Liga GCW (Game Changer Wrestling), für die Moxley auch aktiv ist, hatte da schon einen baldigen Auftritt ihres amtierenden World Champions verkündet: Moxley trifft am Sonntag bei dem Pay Per View The Wrld on GCW im New Yorker Hammerstein Ballroom auf Independent-Legende Homicide.