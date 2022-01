AEW Dynamite: Cody Rhodes stichelt nach deutschsprachigem WWE-Aufreger

Rhodes erinnerte an die legendäre „Pipe Bomb“ seines AEW-Kollegen CM Punk bei WWE 2011 - und führte aus, dass er am Ende derjenige gewesen sei, der wahr gemacht hätte, was Punk damals angedeutet hätte: Er sei den neuen Weg zu NJPW in Japan, zur Indy-Liga ROH gegangen. Am Ende der Revolution AEW aufgebaut, den Ort, an dem Punk nun sein „Comeback des Jahrzehnt“ erst hätte feiern können - und die Fans die Cody jetzt ausbuhten, hätten ihn bejubelt.