AEW Dynamite: CM Punk enthüllt böse Überraschung für MJF

- Im Ring geklärt wurde die Rivalität zwischen Thunder Rosa und der frisch verpflichteten Ring-Veteranin Mercedes Martinez. Rosa - im schwarz-gelben Kill-Bill-Gedenkoutfit - besiegte Martinez in einem No DQ Match, der nächste Schritt scheint ein Titelmatch gegen Damenchampion Britt Baker zu sein. Die attackierte nach dem Kampf zusammen mit Jamie Hayter und Rebel Rosa - und auch Martinez, als die aus Respekt vor der fairen Gewinnerin Rosa nicht helfen wollte. Gag am Rande: Als Spiritus Rector agierte der im Publikum sitzende Schauspieler Martin Kove, Darsteller des Bösewichts im Filmklassiker „Karate Kid“ und in der daran anknüpfenden Netflix-Serie „Cobra Kai“.