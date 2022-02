AEW-Hammer! Cody und Brandi Rhodes verlassen die Liga - Rückkehr zu WWE?

Cody spielte als Wrestler und auch außerhalb des Rings stets eine Hauptrolle bei AEW: Der mediengewandte Rhodes vertrat die Farben seiner Firma auch in Crosspromo-Projekten wie der Reality-Show „Rhodes to the Top“, die sich um das Familienleben mit der ebenfalls in der AEW-Führung aktiven Ehefrau Brandi Rhodes dreht - und als Jurymitglied der Castingsendung „The Go Big Show“ auf dem US-TV-Partner TNT und dem hinter ihm stehenden Entertainment-Riesen Warner Media.