WWE entlässt Brian Kendrick - AEW greift sofort zu

In der Kernzielgruppe der 18- bis 49-Jährigen war Dynamite zuletzt immer in der Nähe der WWE-Montagsshow RAW, teils knapp darüber. Sollte das auch in der Woche nach dem WWE Royal Rumble gelingen, würde es für größeres Aufhorchen sorgen. RAW kam in dieser Woche auf ein „demo rating“ von 0,47, eine Steigerung, aber nicht so hoch wie von manchen erwartet.