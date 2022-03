AEW Dynamite: Thunder Rosa vergießt nach historischen Titelgewinn Tränen

Rosa bekam vor dem Kampf einen großen, umjubelten Einzug, der mit dem Auftritt einer weiblichen Mariachi-Band eingeleitet wurde - Baker verbeugte sich derweil vor dem verstorbenen Hall: Sie trug für das Match ein schwarz-weißes Outfit, das Halls Ringgear während dessen Zeit in der New World Order (nWo) bei WCW kopierte. „Gott segne Scott Hall“, sagte dazu Kommentator Tony Schiavone, der damals auch bei WCW Halls Matches begleitet hatte. (Die Geschichte der nWo: Warum Hulk Hogan böse wurde - und was Plan B war)