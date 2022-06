AEW Blood and Guts: Castagnoli (Cesaro) nach Wechsel von WWE spektakulär geadelt

Der sich seitdem als „Zauberer“ rühmende Jericho (“I can throw fireballs, cause I‘m a wizard“) erinnerte bei seinem Einzug mit Hut, rotem Farbschema und Baseball-Schläger „Floyd“ an den Gangleader aus dem „Clockwork Orange“ - und wie erwartet, folgte ein brutales Spektakel, das dem Kubrick-Klassiker in dieser Hinsicht zur Ehre gereichte.