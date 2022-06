AEW Dynamite: Ging dieser böse Auftritt von Christian Cage zu weit?

Cage erklärte in einem Interview mit AEW-Kommentator Tony Schiavone, dass er nicht bei der Liga unterschrieben hätte, um jungen Talenten zu helfen, ihm gehe es nur ums Geld - und jeder, dem nicht passe, wie viel Geld er bei AEW verdiene, solle bitte auf seinen kostenlosen Rat hören, selbst so weit zu kommen, legendäre Matches zu bestreiten, an die man sich mehr als eine Woche erinnere (ein Seitenhieb in Bezug auf den vieldiskutierten und rätselhaften Wirbel um MJF, der weniger Gehalt als Cage kassieren soll).