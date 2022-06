Jeff Hardy von AEW suspendiert - Comeback nur bei erfolgreicher Alkohol-Therapie

Bei AEW hatte der für seine wilden Stunts berühmt-berüchtigte Hardy wie in alten Zeiten losgelegt, steckte unter anderem in einem Match gegen Jungstar Darby Allin einige heftige Stürze ein, zuletzt wirkte er beim Pay Per View Double or Nothing in einem Match gegen die Bucks merklich angeschlagen und nicht ganz auf der Höhe.