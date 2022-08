AEW: Großes TV-Beben kann dem WWE-Rivalen nachhaltig Schaden - "Überhaupt keine guten Nachrichten"

Gegen die pessimistische Stimmung stellte sich Ende Mai auch AEW-Chef Khan nach einem Treffen mit der neuen Warner-Discovery-Führung - thematisiert auch in der Aufsehen erregenden Promo-Ansprache des selbst in ungewisser Lage verharrenden Jungstars MJF. Khan sprach nach der Begegnung mit den Warner-Oberen von „spannendsten und berauschendsten Meeting meines Lebens“ und dass er in Bezug auf die Zukunft von AEW „nie ein besseres Gefühl gehabt“ hätte.