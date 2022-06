WWE-Flirt MJF fordert im Live-TV von AEW seine Entlassung: Der reale Stunk dahinter

Bei der TV-Show Dynamite wandte sich Maxwell Jacob Friedman nach seinem Fanfest-Boykott am Wochenende an die Fans und hielt eine Ansprache, die in vielerlei Hinsicht an die legendäre „Pipe Bomb“ seines Rivalen CM Punk bei WWE erinnerte - gipfelnd in der an seinen Boss Tony Khan gerichteten Forderung: „Feuer mich!“