AEW sticht WWE aus: Großer Deal mit maskiertem Ausnahme-Wrestler fix

Der 27 Jahre alte Bandido war von AEW Ende September für ein Match gegen ROH World Champion Chris Jericho engagiert worden. Bandido - in seiner Heimat seit langem einer der größten Verheißungen der dort quasi-religiös verehrten Szene - empfahl sich mit einem spektakulären Kampf mit Nachdruck für eine feste Verpflichtung. In einer denkwürdigen Szene sprang Khan ihm hinterher begeistert in die Arme, nachdem die TV-Kameras aus waren.