AEW Dynamite: Furioses Debüt beim WWE-Rivalen

- In einem Non Title Match gegen AEW World Champion Jon Moxley bekam ein weiterer offiziell vertragsloser Wrestler die Chance, sich bei AEW zu zeigen: Juice Robinson (ehemals CJ Parker bei WWE NXT), in den vergangenen Jahren vor allem bei NJPW in Japan aktiv, trug seine dort begonnene Rivalität mit Moxley zu AEW und verlor am Ende erwartungsgemäß. Anschließend kam Ex-Champion Hangman Page zum Ring und trat Moxley gegenüber - Page ist Moxleys Gegner in dessen nächster Titelverteidigung am 18. Oktober.