AEW Dynamite: Legende sorgt für neue Titel-Rochade

Etwas mehr als einen Monat vor dem nächsten Pay Per View kommt bei WWE-Rivale All Elite Wrestling vieles in Bewegung - unter anderem ein Titelgürtel!

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite verlor der erst kürzlich gekürte Champion Powerhouse Hobbs TNT Title überraschend schnell: Der als große Zukunftshoffnung gehandelte Wardlow holte sich die Trophäe zum dritten Mal - mit legendärer Hilfe. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Unmittelbar danach nahm ein anderes Schwergewicht, das ebenfalls prominente Unterstützung in seiner Ecke hat, Wardlow und den Titel ins Visier.

Parallel dazu trieb AEW auch diverse andere größere Storys voran - unter anderem die Titelfehde des jungen World Champions MJF.

Wardlow siegt mit Arn Andersons Hilfe

Wardlow bekam vorher sein Rückmatch gegen Hobbs, der ihn Anfang März nach nur drei Tagen als Champ gestürzt hatte - mit unfairer Hilfe von QT Marshall, der sich damals als Hobbs‘ neuer Manager entpuppt hatte.

Diesmal brachte Wardlow deshalb einen eigenen Sekundanten mit: WWE Hall of Famer Arn Anderson, der bei AEW schon dem inzwischen zu WWE gewechselten Cody Rhodes gedient hatte. Anderson - berühmt geworden als Ric Flairs Vollstrecker (“Enforcer“) in der legendären Gruppierung „The Four Horsemen“ -knüpfte damit auch an an Wardlows Vorgeschichte mit seinem Ex-Partner Tully Blanchard an. Blanchard war früher Manager Wardlows, als er Teil des Bündnisses Pinnacle um MJF war.

Das Engagement Andersons machte sich bezahlt: Als Marshall wieder eingreifen wollte, schaltete sich auch Anderson ein und verpasste ihm schließlich unter dem Jubel des Publikums den Spinebuster, seine berühmteste Aktion.

Es gab Wardlow die Gelegenheit, mit seiner Powerbomb Symphony ungestört den Sack zuzumachen. Wardlows ist damit zum dritten Mal TNT-Champion und stellte damit den Rekord von Rhodes und Sammy Guevara ein.

Die Inszenierung von Wardlow und Anderson war für beide emotional: Die Show in Pittsburgh war für Wardlow ein Quasi-Heimspiel, er hat in der Region seine Independent-Karriere entscheidend vorangetrieben. Für Anderson war es derweil der erste große Auftritt nach der Tragödie um seinen jung verstorbenen Sohn Barrett vor einem Monat.

Direkt im Anschluss ertönte dann die Musik einer anderen Legende: Christian Cage kam zusammen mit seinem Schützling Luchasaurus auf die Einmarschrampe. Das maskierte Schwergewicht - nicht mehr bei AEW zu sehen gewesen, seit er im Herbst die Fehde mit Ex-Partner „Jungle Boy“ Jack Perry verlor - signalisierte, dass er nun nach Wardlows Titel greifen will (Luchasaurus: Dieser frühere WWE-Wrestler steckt hinter der Maske).

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 19. April 2023:

Jamie Hayter & Britt Baker besiegen Ruby Soho & Toni Storm TNT Title Match: Wardlow besiegt Powerhouse Hobbs (c) - TITELWECHSEL! Jay White besiegt Komander The Acclaimed & Billy Gunn besiegen Jake Hager, Angelo Parker & Matt Menard Four Pillars Tournament Match: Sammy Guevara besiegt Jack Perry

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

Um einen neuen Herausforderer auf MJF zu küren wurde derweil ein Mini-Turnier der mit ihm rivalisierenden Jungstar-Kollegen Perry, Guevara und Darby Allin angesetzt - dessen erstes Match gleich kontrovers endete.

Guevara besiegte Perry mit unfairer Hilfe von MJF, der dann auch zusammen mit Guevara feierte. Es sieht so aus, als ob MJF und der „Spanish God“ einen Pakt geschlossen hätten, der Guevara das Titelmatch bei Double or Nothing am 28. Mai einbringen soll.

Ob Perrys Aus das letzte Wort ist, muss sich zeigen: Es scheint vieles dafür zu sprechen, dass AEW am Ende einen Vierkampf zwischen den „Four Pillars“ ansetzen wird und die schmutzigen Versuche von MJF, sich einen genehmen Herausforderer herauszupicken, nach hinten losgehen werden.

Zwei weitere Neuigkeiten, die für Double or Nothing relevant sein dürften: In der Fehde zwischen The Elite (Kenny Omega und die Young Bucks) und dem Blackpool Combat Club stellte sich das japanische Ausnahmetalent Konosuke Takeshita auf die Seite der Elite - Omegas Manager Don Callis hatte Takeshita schon länger entsprechende Avancen gemacht.

Auch das sich andeutende Match zwischen Adam Cole und Chris Jericho bekam neuen Zündstoff: Cole wurde Opfer einer Attacke der Jericho Appreciation Society.

