Bekannter Wrestling-Bösewicht von durchdrehendem Fan krankenhausreif geprügelt

Wrestling-Bösewichte, die ihre Rolle so gut spielen, dass erboste Fans ihr Wohlergehen bedrohen: In früheren Zeiten gab es das noch öfter - aber auch heute sind sie nicht davor gefeit.

Don Callis, der bei WWE-Konkurrent AEW gerade eine tragende Rolle als finsterer Strippenzieher zieht, ist in Mexiko von einem durchdrehenden Fan attackiert und krankenhausreif geprügelt worden, laut übereinstimmenden Berichten war es ein realer Zwischenfall und nicht Teil der Inszenierung. Es passierte bei einem Gastauftritt für die Liga AAA, in der Callis seine Fehde mit dem langjährigen Weggefährten Kenny Omega weitererzählte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Fan prügelt Don Callis in Mexiko blutig

Nach eigenen Angaben bekam Callis aus dem Nichts einen Schlag gegen sein Ohr, der Fan würgte den 59-Jährigen und riss ihn zu Boden, dieser trug nach ersten Berichten ein verletztes Trommelfell, eine blutige Lippe und Verletzungen am Nacken und Knöchel davon. Nach der Weiterreise nach San Diego habe er sich in medizinische Behandlung begeben. Es gibt ein Video des Vorfall, auf dem die Szenerie um Callis aber nur am Rande eingefangen ist.

Callis wurde bei WWE als Jackyl bekannt

Der Kanadier Callis ist selbst ein ehemaliger Wrestler, er wurde in den späten Neunzigern international bekannt, als WWE (damals: WWF) ihn engagierte und die Rolle als Jackyl gab. Callis - damals noch mit langen, lockigen Haaren - war als Manager der Gruppierungen Truth Commission und The Oddities aktiv, kurz auch für das Hall-of-Fame-Duo Faarooq und Bradshaw (The Acolytes). Eine größere Rolle hatte er dann auch bei Paul Heymans ECW als zwielichtiger TV-Manager Cyrus (the Virus).