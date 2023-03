Wird dieses Debüt bei WWE-Rivale AEW die ganze Branche verändern?

Dass man sich diesen Namen merken muss, wussten eingefleischte Fans und Beobachter schon seit einer Weile - nun wissen es deutlich mehr Menschen.

WWE-Rivale All Elite Wrestling hat dem amerikanischen und weltweiten TV-Publikum in der Nacht zum Donnerstag eine heiße neue Attraktion präsentiert - einen jungen Mann, von dessen Ankunft sich das Mastermind dahinter eine Revolution erwartet, die die ganze Branche erfassen wird. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Er werde „die Art und Weise verändern, wie Menschen über das Wrestling denken“, kündigte AEW-Topstar und -Vizepräsident Kenny Omega in einem Interview mit Sports Illustrated schon vorab an.

El Hijo Del Vikingo heißt der Mann, von dem die Rede ist. Und in der Tat hatte dessen furioses Debütmatch gegen Förderer Omega das Potenzial, der Beginn eines Bebens zu sein, das auch Marktführer erfassen wird - auf die eine oder andere Weise.

El Hijo Del Vikingo - der neue Rey Mysterio?

Der 25 Jahre alte Vikingo (bürgerlich: Emmanuel Roman Morales) ist der amtierende Champion der mexikanischen AEW-Partnerliga AAA - und ein spektakulärer Ausnahme-Athlet, den Szenekenner schon seit einer Weile als Speerspitze einer neuen Entwicklungsstufe des Ringhandwerks sehen.

Omega stellte Vikingos Ankunft in Amerika unter anderem in eine Reihe mit dem USA-Debüt von Rey Mysterio gegen Psicosis bei ECW in den Neunzigern - ein großer Maßstab: Der in Kürze in die WWE Hall of Fame einziehende Mysterio markierte eine Zeitenwende im Wrestling, nicht nur für die Anerkennung mexikanischer „Luchadors“ - generell immer wieder oft kopierte Innovationstreiber der Wrestling-Welt.

Nicht mehr jeder Top-Wrestler musste seit Mysterios Durchbruch ein muskelbepacktes Schwergewicht sein, der 1,68 Meter kleine Mysterio war Türöffner dafür, dass sich auch kleinere und schmächtigere Wrestler mit ihrem Können Topstar-Status erarbeiten konnten. Nun auch der ebenfalls nur 1,69 Meter große Vikingo?

Vikingo und Entdecker Kenny Omega liefern ein Spektakel

In dem als „Dream Match“ beworbenen Hauptkampf von Dynamite führte der mit einer Wikingermaske eingezogene Debütant jedenfalls eindrücklich sein Können vor: Er zeigte eine Reihe irrwitziger Flug - und Salto-Aktionen, die das Mainstream-Publikum so noch nicht gesehen hat. Und man muss dabei bedenken, dass die diesbezüglichen Standards in den vergangenen Jahren durch Innovatoren wie Rey Fenix, Will Ospreay oder WWE-Star Ricochet ohnehin in den Himmel gewachsen sind.

Omega war derjenige, der den jungen Sohn des mexikanischen „Luchadors“ King Vikingo als das „Next big Thing“ ausmachte: Als er vor zwei Jahren Champion von AEW und auch von AAA war, erkor er den bis dato auch in Mexiko noch nicht allzu groß präsentierten Vikingo als Wunschgegner aus - der ihn als AAA-Champion wohl hätte entthronen sollen.

Damals kam es nicht dazu: Weil Omega körperlich zu geschunden war, musste er den Titel vorzeitig abgeben und Vikingo stieg ohne ein Match gegen den Kanadier zum Champion auf, der auch international Aufmerksamkeit zu erregen und in den USA gebucht zu werden begann. Nach eineinhalb Jahren wurde Omegas Traumduell nun nachgeholt - Omega gewann den heißen Fight mit seinem Finisher, dem One Winged Angel. Ein Rückkampf um Vikingos Titel in Mexiko dürfte folgen.

Vikingo dürfte auch WWE auf den Plan rufen

Spannend: Davon, dass Vikingo unter Vertrag bei AEW ist, ist nicht die Rede - ein Detail, das Konkurrent WWE auf den Plan rufen könnte.

In den vergangenen Jahren ist es schon mehrfach passiert, dass „Showcase“-Auftritte ungebundener Wrestler dazu führten, dass WWE sie AEW wegschnappte, so geschehen bei dem britischen Top-Talent Ben Carter (nun Nathan Frazer bei NXT) und zuletzt bei Dragon Lee. Auch Gastspiele von Vikingos und Lees Landsmännern Bandido (mittlerweile fest bei AEW) und Komander vor einigen Wochen sollen das WWE-Interesse an diesem verstärken haben.

Um die dauerhaften Dienste des jungen Familienvaters Vikingo dürften AEW und WWE ebenfalls in Konkurrenz treten. Man darf gespannt sein, wo und wie Vikingo in den kommenden Jahren die Augen auf sich ziehen wird.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 22. März 2023:

Darby Allin, Orange Cassidy & Sting besiegen Kip Sabian, The Butcher & The Blade AEW World Tag Team Title Match: The Gunns (c) besiegen Top Flight Hook besiegt Stokely Hathaway Jon Moxley besiegt Stu Grayson Toni Storm besiegt Skye Blue Kenny Omega besiegt El Hijo Del Vikingo

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

- Dynamite und das Omega-Vikingo-Match wurden eingerahmt von einer Fortführung der vergangene Woche angedeuteten Story um eine potenzielle Reunion von The Elite (Kenny Omega und die Young Bucks) und den von ihnen entfremdeten Weggefährten Hangman Page. Die Bucks wurden zu Beginn der Show Opfer eines mysteriösen Hinterhalts und in ein Krankenhaus gebracht - Omegas zwielichtiger Manager Don Callis reagierte auffällig kühl und impfte Omega ein, dass der Ausfall der Bucks auch ein Segen für seine Solo-Karriere sein könne.

Nach dem Kampf gegen Vikingo wurde Omega von dem mit ihm nun verfeindeten Blackpool Combat Club (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta) attackiert, Page kam zu Hilfe - und wieder verhielt sich Callis dubios: Er tat, als hätte Page auch ihn attackiert - und schürte so neuen Groll Omegas auf seinen Ex-Partner und -Rivalen.

- Eine weitere nicht mehr alltägliche Attraktion: Legende Sting - kürzlich 64 geworden und wohl kurz vor seinem endgültigen Karriere-Ende - gab sich erstmals seit sechs Monaten wieder in einem TV-Match die Ehre, zusammen mit Zögling Darby Allin und Kultstar Orange Cassidy gewann er ein mit vielen launigen Einlagen inszeniertes Trios-Match gegen Kip Sabian, The Butcher und The Blade.

Nach dem Kampf veröffentlichte Stings legendärer Weggefährte Ric Flair bei Twitter eine Danksagung an AEW-Boss Tony Khan dafür, wie respektvoll er das „amerikanische Heiligtum“ behandle.

- Im einzigen Titelmatch des Abends besiegten Billy Gunns Söhne Austin und Colten das junge Duo Top Flight (Dante und Darius Martin) und behielten damit die Tag-Team-Titel. Im Anschluss forderten FTR die Gunns heraus - und boten ihnen einen Zusatzanreiz, den Titelkampf anzunehmen.

