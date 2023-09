AEW Dynamite: Wrestling-Idol vor später Krönung in New York?

Samoa Joe zweimal von WWE entlassen

Erfolgreicher Neustart bei AEW

Im Frühjahr 2022 unterschrieb Joe bei AEW und knüpft dort seitdem erfolgreich an seine besten Zeiten an, zuletzt mit einer Neuauflage der Fehde gegen CM Punk, die beide einst groß gemacht hatte.

Dass Joe nun nach dem World Title greifen würde, deutete sich bereits vor einigen Wochen beim Pay Per View All Out an, in dem Joe den Konflikt mit MJF suchte. Nun machte Joes Gewinn des „Grand Slam Eliminator“ mit einem Finalsieg gegen Roderick Strong das Duell offiziell.