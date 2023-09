WWE-Rivale AEW: Diese Enthüllung lässt aufhorchen

Der frühere WWE World Champion Christian Cage hat am Wochenende die Nachricht enthüllt, dass er AEW weiter erhalten bleiben wird. Ligaboss Tony Khan habe ihm einen neuen, „dicken, fetten Vertrag gegeben“, erklärte der 49-Jährige bei der Pressekonferenz nach dem Pay Per View All Out. Er sprach dabei „in character“, in seiner TV-Rolle als böser „Heel“.