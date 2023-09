Wrestling-Erdbeben! WWE-Rivale AEW feuert Topstar CM Punk

Infolge des erneuten Prügel-Skandals um den früheren WWE-Champion (bürgerlich: Phil Brooks) hinter den Kulissen der Großveranstaltung All In im Londoner Wembley-Stadion am vergangenen Wochenende hat Ligaboss Tony Khan einen Schlussstrich gezogen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Khan - in den vergangenen Tagen als „Director of Football“ des FC Fulham auch am geplatzten Transfer von Joao Palhinha zum FC Bayern beteiligt - verkündete den Entschluss am Samstag in einer Pressemitteilung seiner Promotion. Er vollzieht den Schritt einen Tag vor der Veranstaltung All Out in Punks Heimat Chicago, wo dieser eigentlich prominent eingeplant gewesen wäre.