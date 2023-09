WWE-Rivale AEW sorgt für einen der emotionalsten Wrestling-Momente des Jahres

Vor eineinhalb Wochen bejubelten Tennis-Fans im New Yorker Arthur Ashe Stadium die US-Open-Triumphe von Coco Gauff und Novak Djokovic. Nun passierte dort ein Moment, der bei Wrestling-Fans vergleichbare Emotionen freisetzte.

Eddie Kingston, spät erblühter Publikumsliebling des WWE-Rivalen AEW und Lokalmatador aus dem New Yorker Vorort Yonkers, hat seinen bislang größten Titel errungen. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Der 41 Jahre alte Kingston errang in New York den ROH World Title, den bislang Claudio Castagnoli hielt, der frühere Cesaro.

Eddie Kingston und Claudio Castagnoli: Rivalität mit langer Geschichte

Kingston und den „Swiss Superman“ verbindet eine am Tag von Castagnolis AEW-Debüt im vergangenen Jahr begonnene Langzeitstory, die auf einen realen, viele Jahre alten Konflikt der beiden Weggefährten zurückführt.

Im Zentrum der Geschichte steht die Frage, ob Kingston nicht früher mehr hätte tun müssen, um wie Castagnoli schneller den Durchbruch auf größerer Bühne zu schaffen. Castagnoli warf Kingston dies vor in der Zeit, bevor er bei WWE groß herauskam, Kingston wiederum fühlte sich von Castagnoli respektlos behandelt und im Stich gelassen.

Den im Ring und am Mikrofon hochbegabte und für seine mitreißende Authentizität bekannte Kingston verfolgte früher das Stigma, sein Potenzial nicht ausgeschöpft zu haben, mangelnder Trainingsfleiß spielte dabei ebenso eine Rolle wie Hitzköpfigkeit und ein Hang zu Konflikten hinter den Kulissen.

Kingston widmet Sieg früh verstorbenem Kollegen

Die 2022 von AEW aufgekaufte Liga ROH hat eine historische Verbindung mit der New Yorker Szene: Erster Träger des World Titles war die früh verstorbene New Yorker Szenegröße Xavier , dem Kingston seinen Sieg widmete.

Ein weiterer ehemaliger Halter ist der New Yorker Kultstar Homicide, der beim ersten Grand Slam einen umjubelten Gastauftritt an Kingstons Seite hatte. Nun ist es Kingston, der mit gleich zwei Titeln feierte: Er hält auch den Strong Openweight Title der japanischen AEW-Partnerliga NJPW, der in dem Match ebenfalls auf dem Spiel stand.