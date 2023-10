Wrestling-Fans warteten seit über 20 Jahren auf diesen Moment - und dann das ...

Adam Copeland, der frühere Edge, ist nach über 25 Jahren von WWE zu AEW gewechselt - und was er dort noch vorhat, ist nun nochmal deutlicher geworden.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite meldete sich die lebende Legende erstmals seit seinem Debüt am Sonntag im Ring zu Wort und wandte sich an den langjährigen Weggefährten und Freund Christian Cage. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

„Es ist Zeit. Zum ersten Mal richtig seit über 20 Jahren“, setzte der Kanadier an: „dass wir uns wieder zusammentun. Dass wir auf Teams wie FTR, die Young Bucks treffen und einer neuen Generation von Fans zeigen, warum wir eines der besten Tag Teams aller Zeiten sind.“

Die Antwort seines Landsmanns fiel jedoch nicht so aus wie von Copeland und den Fans erhofft

Edge und Christian: Ein Team mit über 25 Jahren Geschichte

Copeland und Cage verbindet eine Partnerschaft, die sogar noch weiter zurückreicht als ihre gemeinsame WWE-Karriere: Die beiden besuchten dieselbe Wrestlingschule und waren schon Mitte der Neunziger Partner in den kanadischen Independent-Ligen (als Sexton Hardcastle und Christian Cage).

Zwischen 1998 und 2001 waren die beiden eines der heißesten jungen Duos der legendären „Attitude Era“ bei WWE: Nachdem die beiden zunächst als Brüder und Teil der unheimlichen Gruppierung „The Brood“ an der Seite des vampiresken Gangrel dargestellt wurden, kam der Durchbruch durch eine spektakuläre Fehde mit Matt und Jeff Hardy (nun ebenfalls bei AEW), später ausgebaut zu einer Dreier-Rivalität mit den Dudley Boyz.

Die beiden wilden TLC (Tables, Ladders & Chairs) Matches der drei Teams begründeten einen Mythos und blieben ebenso in Erinnerung wie die unterhaltsamen Auftritte der beiden am Mikrofon.

Nachdem WWE das Duo 2001 trennte, legten beide schließlich erfolgreiche Einzelkarrieren hin und wurden World Champions, ehe beide 2011 (Edge) bzw. 2014 (Christian) von schweren Verletzungen in den Ruhestand gezwungen wurden.

Eine erste Art von Reunion gab es schon 2021 bei WWE, als Cage Überraschungsteilnehmer am Royal Rumble war - nun scheint eine vollwertige Wiedervereinigung der Langzeitplan zu sein. Für den Moment jedoch stieß Copeland bei Cage auf taube Ohren, trotz einer emotionalen Ansprache.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Christian Cage antwortet Adam Copeland: „Go fuck yourself“

Copeland - der vorab auch Ansprüche auf den World Title von MJF anmeldete - bat Cage heraus und rechtfertigte, dass er sich am Sonntag bei WrestleDream zunächst gegen ihn gestellt hatte.

Er hätte nicht mitansehen können, wie Cage, Luchasaurus und der junge Nick Wayne ihr altes Idol Sting verprügelt hätten. Cage solle sich bitte besinnen und bemerken, wohin führe, was er momentan tue. Luchasaurus und Wayne würden Cage fallen lassen, sobald er ihnen nichts mehr nutze, er spreche da aus Erfahrung, meinte Copeland (in Anspielung darauf, was ihm bei WWE mit Judgment Day widerfuhr). Aber Cage sei zu selbstverliebt, um das zu bemerken. Er jedoch liebe Cage trotz allem - und dieser solle doch wieder auf den rechten Weg kommen.