WWE-Rivale AEW enthüllt "historische" Überraschung - Fans rasten aus

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite hat kein Geringerer als der „Nature Boy“ Ric Flair ein unangekündigtes Debüt für All Elite Wrestling gefeiert - und dort eine historische Reunion zelebriert. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW )

Flair überraschte in Philadelphia seinen langjährigen Weggefährten Sting, eine Woche, nachdem der für das kommende Jahr seinen „endgültigen“ Rücktritt angekündigt hat . Der 74 Jahre alte Flair - Vater von WWE-Rekorddamenchampion Charlotte Flair - bereitete mit seinem Auftritt die Bühne für das erste Match von Stings Abschiedstournee.

Ric Flair überrascht Sting bei AEW Dynamite

Ligaboss Tony Khan hatte vorab angekündigt, eine „historische“ Überraschung für den Stinger zu haben - und enthüllte sie zu Beginn der Show: Zu den altbekannten Klängen von Richard Strauss‘ „Also sprach Zarathustra“ schritt die Legende Flair zum Ring. Der mit „Holy-Shit“-Rufen des begeisterten Publikums empfangene „Naitch“ würdigte seinen guten Freund Sting in einer kurzen Ansprache.

Flair erinnerte an das erste große Match Stings im Jahr 1988, ein 55 Minuten langes Duell mit ihm beim ersten „Clash of the Champions“ des damaligen WWE-Konkurrenten WCW, den beide viele Jahre lang geprägt hätten: Im Jahr 2001, nach dem Aufkauf von WCW durch WWE, war ein letztes Match der beiden Hauptkampf der finalen Ausgabe der Sendung Monday Nitro - bei Dynamite sah Flair auch den langjährigen WCW-Kommentator Tony Schiavone wieder, der durch den Auftritt führte.