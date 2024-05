WWE-Legende verlässt Konkurrent AEW - Comeback beim Marktführer?

WWE Hall of Famer Mark Henry hat am Montag bekanntgegeben, dass er seinen am heutigen Dienstag auslaufenden Vertrag bei der Promotion von Tony Khan nicht verlängern wird. Der frühere Olympia-Gewichtheber und WWE World Champion wolle sich anderen Projekten widmen, wie er in der Audioshow Busted Open Radio erzählte. Henry, der von einer Trennung „in beiderseitigem Einvernehmen“ sprach, schloss auch eine Rückkehr zu WWE nicht aus. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)