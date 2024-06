25 Jahre nach WWE-Tragödie: Legende rührt mit bewegendem TV-Auftritt zu Tränen

von Martin Hoffmann 24.06.2024 • 15:20 Uhr Jeff Jarrett erinnert sich in einem tränenreichen Videoclip an den vor 25 Jahren zu Tode gestürzten Ringpartner Owen Hart - und gibt dabei tiefe Einblicke in sein Seelenleben.

Vor 25 Jahren musste er mitansehen, wie sein Partner vor laufender TV-Kamera in den Tod stürzte – nun will er sein Andenken ehren. Und jeder, der diesen Auftritt gesehen hat, wird nachfühlen können, wie wichtig es ihm ist.

WWE Hall of Famer Jeff Jarrett gehört in diesem Jahr zum Teilnehmerfeld des Owen Hart Cup, des von der Liga AEW veranstalteten Gedenkturniers für den 1999 ums Leben gekommenen Publikumsliebling. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Mit einer tränenreichen Promo-Ansprache während der TV-Show Collision hat Jarrett nun auf das bald anstehende Match eingestimmt und dabei tiefe Einblicke in sein Seelenleben gegeben. Der bewegende Clip verbreitete sich am Wochenende unter Wrestling-Fans viral – denn so emotional hat man den sonst abgebrüht wirkenden Altstar selten erlebt.

Owen Hart starb 1999 kurz nach gemeinsamer Titelregentschaft

Der 56 Jahre alte Jarrett war 1999 zwei Monate lang WWE Tag Team Champion zusammen mit Owen Hart, kurz bevor Brets jüngerer Bruder am 23. Mai 1999 bei einem missglückten Einlauf-Stunt vor einem Match umgekommen war.

Jarrett verdeutlichte in seiner Ansprache - mittlerweile ungeschnitten auf YouTube hochgeladen - dass die beiden mehr als das verband: Durch ihre gemeinsame Geschichte als Söhne bekannter Promoter (Stu Hart und Jerry Jarrett) hätten beide schnell Freundschaft geschlossen, lange vor ihrer kurzen Ringpartnerschaft.

Zu diesem Zeitpunkt seien beide zwischen Anfang und Mitte 30 gewesen und dabei, ihr Familienleben zu festigen: „Er hatte sich ein Traumhaus gebaut, ich hatte gerade meins gekauft. Er war kurz davor, in sein Traumhaus zurückzukehren, als er zu dem Trip nach Chicago aufbrach - und nie heimkam“, erinnerte sich Jarrett unter Tränen.

Jarrett berichtete dann, dass er sich am Tag nach Owens Tod geschworen hätte, Owens Kindern Oje und Athena aufwachsen zu sehen und ihnen zu verdeutlichen, „was für ein großartiger Mann ihr Vater war - nicht nur als Wrestler, sondern auch als Ehemann, Vater, Familienmensch, Bruder, Kollege. Ich habe nie jemanden gekannt, der so war wie er.“

Jarrett erinnerte dann an seine eigene, dramatische Lebensgeschichte - und offenbarte, wie Owens Tod auch in diesen Momenten eine Rolle gespielt hätte.

Erinnerung an Owen half Jarrett aus eigenen Lebenskrisen

Auf den Tag genau acht Jahre nach Owens Tod starb Jarretts erste Ehefrau Jill nach langer, schwerer Krankheit an Brustkrebs. Die Erinnerung an Owen, die ihn deshalb überkommen hätte, sei in diesem Moment das erste gewesen, was ihn aufgeheitert und ihm Trost gespendet hätte: „Ich habe auf das Datum geschaut und mir gedacht: Owen, du hast mir jetzt den ultimativen Streich gespielt.“

Weitere neun Jahre später, als Jarrett schwer alkoholabhängig und am Tiefpunkt seines Lebens gewesen war, wäre die Erinnerung an Owen wieder eine wertvolle Hilfe gewesen. Er habe sich mit seinem Therapeuten stundenlang über Owen unterhalten – und dieser hätte festgestellt, dass Jarrett echter Trauer um Owen unbewusst immer ausgewichen sei und ihr nicht den nötigen Raum gegeben habe.

Jarrett hätte „stundenlang geweint“, nachdem er erkannt hätte, dass der Therapeut Recht gehabt hätte: „Auf vielen Ebenen hat mir das den Weg zu meiner eigenen Heilung ermöglicht.“

Jeff Jarrett: Owen Hart Cup ist „mein Wembley“

Jarrett blickte dann auf seine vergangenen Lebensjahre zurück und hielt fest, dass er nun wieder ein glückliches Leben führe - privat mit seiner zweiten Frau Karen (Ex-Gattin seines Weggefährten Kurt Angle), beruflich mit seinem Engagement bei AEW, wo er hauptsächlich als Eventkoordinator arbeitet, aber auch immer noch regelmäßig im Ring steht.

Die Teilnahme am Owen Hart Cup bedeute ihm nun mehr als all seine bisherigen Errungenschaften, sie sei „mein Wembley“. Und er wolle alles tun, um das Andenken an Owen würdig zu repräsentieren.

Jarrett rang am Ende noch einmal mit den Tränen, als er einen weiteren verstorbenen Freund zitierte, den Countrysänger Toby Keith: „I ain‘t as good as I once was, but I′m as good once as I ever was.“ – „Ich bin nicht mehr so gut, wie ich früher einmal war, aber einmal kann ich noch so gut sein, wie ich früher immer war.“