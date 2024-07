Großer Wechsel von WWE-Star perfekt? AEW mit mysteriösem Video

Trevor Mann, wie Ricochet eigentlich heißt, hatte sich WWE 2018 angeschlossen, nachdem er sich zuvor vor allem mit seinen Auftritten bei NJPW in Japan einen exzellenten Ruf erarbeitet hatte. Seine Karriere beim Marktführer hob aber alles in allem nie in dem Maß ab, das viele prophezeit hatten.

Hangman Page zieht ins Finale des Owen Hart Cup ein

Das Finale des Owen Hart Cup steigt am Mittwoch bei Dynamite in Calgary, der Heimat des 1999 tödlich verunglückten Owen Hart und Bruder Bret. In dem Match wird auch Owens früherer Partner Jeff Jarrett eine Rolle als „Special Enforcer“ spielen. Der Sieger des Duells fordert bei All In in Wembley am 25. August World Champion Swerve Strickland.