Nach 58 Minuten: Spektakulärer Wrestling-Marathon endet mit Knalleffekt

von Martin Hoffmann 18.07.2024 • 09:21 Uhr WWE-Rivale AEW schenkt seinen Fans ein fast einstündiges Ringspektakel im Free-TV. Ein großes Rückmatch im Londoner Wembley-.Stadion dürfte folgen.

Weniger Wochen vor seiner größten Show des Jahres im Londoner Wembley-Stadion hat WWE-Rivale AEW ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei der 250. Ausgabe der Show Dynamite hat die Liga ihren Fans ein herausragendes Marathon-Match im Free-TV spendiert - und nach 58 Minuten mit einem Titel-Beben beendet. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

AEW Dynamite: MJF nutzt Ospreays Skrupel

Der ehemalige World Champion MJF forderte am Mittwoch Will Ospreay, den britischen Shootingstar der Promotion, um dessen International Title heraus.

Zwischen den beiden entwickelte sich ein spektakulärer Schlagabtausch, mit dem Ospreay seinen Ruf als derzeit für viele beste Ringperformer der Welt unterstrich - und MJF, dass er in dieser Hinsicht oft unterschätzt wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Duell spitzte sich kurz vor Ablauf des 60-Minuten-Zeitlimits auf ein dramatisches Finale zu - mit dem Schlüsselmoment, dass Ospreay zögerte, gegen MJF seine härteste Waffe einzusetzen: den Tiger Driver 91, der in seinen großen Matches mit Kenny Omega und Bryan Danielson eine zentrale Rolle gespielt hatte.

Ospreay zeigte gegen MJF Gewissensbisse, weil die Aktion – bei der der Gegner fast ungebremst auf dem Kopf landet - Danielson laut Drehbuch eine gefährliche Verletzung zugefügt hatte. MJF nutzte Ospreays Skrupel letztlich durch eigen Skrupellosigkeit: Er besiegte Ospreay mit einem unerlaubten Einsatz seines „Dynamite Diamond Ring“ - und mit letzter Kraft. MJF blieb noch eine lange Weile auf Ospreay liegen und ließ sich im Anschluss gar mit Sauerstoff versorgen, um die besondere Härte des Matches zu unterstreichen.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Rückmatch bei All In in Wembley deutet sich an

„Ein herausragendes, großartiges State-of-the-Art-Match ohne die langsamen Segmente, von denen einstündige Matches sonst oft geplagt sind“, lobte der Pro Wrestling Torch das Duell: „Ich weiß nicht, ob es noch Leute gab, die daran gezweifelt haben, wie gut MJF ist, aber das hat die letzten Zweifler verstummen lassen. Ospreay hat sein Format nochmal untermauert. Ein großartiges Statement-Match für AEW beim 250. Dynamite.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Der unsaubere Titelgewinn von MJF - der kürzlich mit einer brutalen Attacke auf Daniel Garcia wieder zum Bösewicht mutiert ist - scheint Vorspiel zu einem großen Rückmatch bei Ospreays Heimspiel in London zu sein.