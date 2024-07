Realer K.o.! Drama um Wrestling-Kultstar hat bittere Folgen

Kultstar Dalton Castle kassiert in einem Match bei AEW Collision einen realen K.o. - mit bösen Folgen.

Kultstar Dalton Castle kassiert in einem Match bei AEW Collision einen realen K.o. - mit bösen Folgen.

Wie Tony Khan, Promoter von WWE-Rivale AEW am Samstag bekanntgegeben hat, fällt der frühere World Champion der AEW-Schwesterliga ROH für den Rest des Jahres aus. Grund ist ein folgenschwerer Ringunfall bei der TV-Show Collision vergangene Woche. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So können Sie AEW im deutschen TV verfolgen

So sehen Sie WWE im deutschen Fernsehen und auf dem WWE Network

So sehen Sie WWE im deutschen Fernsehen und auf dem WWE Network

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

So funktioniert das Wrestling-Imperium WWE

Castle – berühmt für seine schrill überzeichneten Auftritte, bei denen er sich wie ein menschlicher Pfau gibt – trat im Lauf der Sendung gegen Roderick Strong an, um den nächsten Herausforderer für ROH-Champion Mark Briscoe zu ermitteln.

Im Lauf des Kampfs kassierte Castle einen eingesprungenen Kniestoß des früheren WWE-Wrestlers Strong gegen den Kopf. Castle wurde ungeplant so hart getroffen, dass er offensichtlich real das Bewusstsein verlor: Er blieb minutenlang liegen, das Match endete früher als geplant.

Die TV-Zuschauer sahen das Drama nicht, das Match war voraufgezeichnet und wurde im Nachhinein geschnitten. Schon vor der Ausstrahlung verkündete Khan bei X aber die Nachricht, dass Castle infolge der ungenannten Verletzung in diesem Jahr nicht mehr in den Ring steigen kann.

Christian Cage und Co. holen Trios Title

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Bei der Siegesfeier von Cage - der demonstrativ alle drei Titel für sich nahm - gab es ein kurzes Flackern des Arenalichts. Es ist das Zeichen des House of Black (Malakai Black, Brody King, Buddy Matthews), die die Titel nun ins Visier nehmen dürften womöglich beim Jahreshöhepunkt All In im August im Londoner Wembley-Stadion.