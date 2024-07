Weitere große Rückkehr bei WWE-Rivale AEW

von Martin Hoffmann 04.07.2024 • 07:23 Uhr Nach Britt Baker feiert auch der frühere World Champion ein Comeback beim WWE-Rivalen. Am Ende der TV-Show Dynamite folgt ein weiterer Paukenschlag.

Rechtzeitig vor seiner größten Show des Jahres bekommt der aktive Kader von WWE-Rivale AEW wieder mehr Schlagkraft: Drei Tage nach der Rückkehr von Ex-Damenchampion Britt Baker ist auch der frühere World Champion „Hangman“ Adam Page zurück!

Page, dessen Rückkehr nach vier Monaten Ringauszeit schon am vergangenen Wochenende angedeutet worden war, entpuppte sich am Mittwoch bei der TV-Show Dynamite als der unangekündigte Wildcard-Teilnehmer des Owen Hart Cup. Er greift nun nach einem möglichen Titelmatch beim Jahreshöhepunkt All In im Londoner Wembley-Stadion. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Offen blieb derweil, auf welcher Seite Page sich in der aktuell größten Story bei AEW positioniert - während der ebenfalls frisch zurückgekehrte MJF am Ende der als „Beach Break“ betitelten Sonderausgabe einen erneuten Charakterschwenk hinlegte.

Hangman Page zurück - mit dunklerem Touch

Page wurde zuvor als achter Teilnehmer des Owen Hart Cup enthüllt, laut Story handverlesen von den Liga-Mitgründern und Co-Geschäftsführern Nick und Matt Jackson (The Young Bucks).

Die Jacksons hatten ihren Weggefährten Page zuvor eigentlich aus der neu formierten Gruppierung The Elite mit Japan-Idol Kazuchika Okada und dem aufstrebenden Jack Perry „suspendiert“, präsentierten sich nun aber wieder als die Strippenzieher der Rückkehr.

Ein aggressiv-motiviert auftretender Page - mit einem neuen, dunkleren Theme - besiegte in seinem Erstrunden-Match Legende Jeff Jarrett, den einstigen Tag-Team-Partner des vor 25 Jahren tödlich verunglückten Turnier-Namensgebers. Danach allerdings beantwortete er auch die Wiederanwerbeversuche der Bucks kühl: Er sei nicht mehr deren Marionette, beschimpfte er sie in einem Backstage-Segment, er werde das Turnier auf eigene Faust gewinnen.

Der Sieger des Turniers trifft am 25. August in Wembley auf den amtierenden World Champ Swerve Strickland. Page trifft am Samstag bei Collision im zweiten Halbfinale auf „Switchblade“ Jay White, das zweite Halbfinale gewann am Mittwoch Bryan Danielson gegen Pac. Für Danielson könnte ein Titelmatch in Wembley ein letztes Hurra seiner Vollzeitkarriere als Wrestler sein, nach eigenen Angaben will er seine Ringauftritte ab Herbst stark herunterfahren.

Blood and Guts nimmt Formen an

Mit Pages Absage an die Bucks bleibt derweil weiter unklar, wer beim nächsten großen TV-Special Blood and Guts das fünfte Mitglied von Team Elite werden wird: In dem an die legendären War Games von WCW (und jetzt WWE) angelehnten Doppelkäfig-Match trifft The Elite auf fünf Rivalen aus dem „Team AEW“, das sich der neuen Schreckensherrschaft der Jacksons nicht fügen will.

Als erstes Mitglied von Team AEW hat sich am Mittwoch Mark Briscoe offenbart, der jüngere Bruder des tödlich verunglückten Jay Briscoe, der damit vor seinem bislang größten Kampf seiner spät erblühten Einzelkarriere auf großer Bühne steht.

Briscoe wurde sogleich Opfer einer Attacke von Perry und der Elite, ihm kamen dann aber Kyle O‘Reilly und The Acclaimed zu Hilfe, die sich damit auch für das Käfigspektakel in drei Wochen aufdrängen.

Britt Baker mit erschreckender Offenbarung

Für das Wembley-Event im August bahnt sich derweil weiter ein Titelduell zwischen TBS- und NJPW-Strong-Damenchampion Mercedes Moné (der ehemaligen Sasha Banks) und Rückkehrerin Baker an.

Baker wandte sich nach ihrem Comeback bei Forbidden Door am Sonntag ans Publikum und offenbarte erstmals das Ausmaß der gesundheitlichen Probleme, die sie zu zehn Monaten Pause gezwungen hatten.

Die Lebensgefährtin von Adam Cole erklärte, dass sie im vergangenen Herbst eine so genannte Transitorische ischämische Attacke (TIA) mit Lähmungserscheinungen erlitten hatte, Vorstufe eines Schlaganfalls. Baker habe sich daher entschlossen, Ligachef Tony Khan um eine lange Auszeit zu bitten, um sich gründlich zu erholen – nun aber wolle sie wieder voll angreifen.

Moné zeigte sich derweil pikiert darüber, dass Baker am Samstag ihre Siegesfeier unterbrochen hatte und erklärte, dass sie sich von Baker nicht das Rampenlicht stehlen lasse. Moné wurde bei der Konfrontation der beiden auch handgreiflich.

MJF wendet sich gegen Daniel Garcia

Einen letzten Paukenschlag gab es am Ende der Hauptkampf der Show, in dem International Champion Will Ospreay den jungen Daniel Garcia besiegte.

MJF ging danach zu Garcia, scheinbar um ihn aufzurichten. Stattdessen attackierte er den ehemaligen Zögling von Chris Jericho übel und positionierte sich damit wieder klar als böser „Heel“.

