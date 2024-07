WWE-Rivale AEW enthüllt Neuzugang - und entfesselt brutales Spektakel

von Martin Hoffmann 25.07.2024 • 09:36 Uhr Bei Blood and Guts liefert WWE-Rivale AEW einmal mehr ein wildes Käfig-Spektakel - und präsentiert ein neues Gesicht.

Eines der größten TV-Events des Wrestling-Jahrs bot einmal mehr eine brutal-spektakuläre Käfigschlacht - und die Enthüllung eines Neuzugangs.

Bei Blood and Guts, einer jährlichen Sonderausgabe der Show Dynamite hat AEW das namensgebende Match turbulent inszeniert, neue Kämpfe für den Jahreshöhepunkt All In im Londoner Wembley-Stadion fixiert - und auch ein neues Gesicht präsentiert: Kamille, den Ex-Damenchampion des Ligenverbunds NWA. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Kamille debütiert bei AEW an Mercedes Monés Seite

Kamille attackierte vor dem Blood-and-Guts-Match Publikumsliebling Britt Baker, nachdem diese TBS-Champion Mercedes Moné (ehemals Sasha Banks bei WWE) zu einem Match in Wembley herausgefordert hatte. Moné lehnte ab, worauf Kamille Baker aus dem Hinterhalt attackierte, in den einst von Lex Luger berühmt gemachten Torture Rack nahm - und dann mit Moné posierte.

Die 1,78 Meter große Kamille (bürgerlich Kayley Latimer - sie ist verheiratet mit Charlotte Flairs Ex-Mann Thomas „Bram“ Latimer) war in den vergangenen Jahren das weibliche Aushängeschild der NWA. Unter der Regie von Rock-Legende Billy Corgan (Smashing Pumpkins), der den einst ruhmreichen Verband promotet, war sie zwischen 2021 und 2023 über 800 Tage lang Champion.

Am Ende des vergangenen Jahres lief ihr Vertrag aus und sie wurde Free Agent - mit ihrem Debüt bestätigten sich nun Berichte, dass AEW das Rennen um die Hünin gewonnen hat.

Blood & Guts endet mit brutalem Clou

Während AEW die Verkündung von Baker vs. Moné also hinausgezögert hat (die Ansetzung gilt trotzdem als sicher), sind zwei andere neue Matches für Wembley offiziell: Nach dem 58-Minuten-Marathon in der vergangenen Woche gibt es ein Rückmatch zwischen dem englischen Lokalmatador Will Ospreay und MJF - der den von Ospreay gewonnenen International Title provokant in „American Title“ umbenannt hat.

Neu auf der Card ist außerdem ein Match um den TNT Title: Champion Jack Perry trifft in einem Duell der Eigengewächse auf Darby Allin, der sich dieses Match am Ende von Blood and Guts auf besondere Weise „verdiente“.

Allin und Perry waren Teil der in zwei Ringen ausgetragenen Käfigschlacht zwischen Team AEW (Swerve Strickland, Allin, Mark Briscoe, The Acclaimed) und The Elite (The Young Bucks, Kazuchika Okada, Perry, Hangman Page), in dem die Fans mit zahlreichen Sturz-Stunts und dem Einsatz teils heftiger Waffengewalt unterhalten wurden.

Allin führte Team AEW, das sich gegen die im Frühjahr errichtete Schreckensherrschaft der neuen Elite auflehnt, zum Sieg, indem er Rivale Perry an den Käfig fesselte, mit Benzin übergoss und drohte, den Sohn von Schauspieler Luke Perry anzuzünden. Die Bucks kapitulierten darauf, um ihren Teamkollegen zu schützen.