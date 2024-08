Ende einer Wrestling-Ära? Legende setzt Karriere aufs Spiel

von Martin Hoffmann 01.08.2024 • 17:26 Uhr Bryan Danielson kündigt an, dass er aus dem Ring zurücktreten wird, sollte er bei All In in Wembley nicht AEW World Champion werden. Fällt tatsächlich der letzte Vorhang für den Ausnahmewrestler?

Fällt in wenigen Wochen der letzte Vorhang für einen der besten Wrestler der Geschichte?

Bryan Danielson - der ehemalige Daniel Bryan von WWE - wird bei dem Mega-Event AEW All In im Londoner Wembley-Stadion am 25. August offiziell seine Karriere aufs Spiel setzen. Dies offenbarte der WWE-Rivale bei einer Promo-Inszenierung in der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite in der Nacht zum Donnerstag. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Danielsons Match gegen den amtierenden AEW World Champion Swerve Strickland - von dem sich Danielson in einem Rededuell zu dem Entschluss verleiten ließ - bekommt damit eine neue Tragweite: Wie eingefleischte Fans wissen, stehen hinter der Zukunft des 43-Jährigen tatsächlich Fragezeichen.

World-Title-Gewinn bei AEW - oder Rücktritt

Der AEW-Vertrag Danielsons läuft an diesem Donnerstag aus und wie er vielfach betont hat, soll es aus familiären Gründen sein letzter Deal als „Vollzeitwrestler“ gewesen sein. Nun ist die große Frage, ob All In für Danielson tatsächlich den endgültigen Schlussstrich bedeutet und er Ikone Sting in den Ruhestand folgen wird - oder ob das Duell der Auftakt einer wohl letzten Regentschaft mit einem großen Titel sein wird.

So oder so steht eine Zäsur für einen der prägenden Showkämpfer der vergangenen beiden Jahrzehnte an.

Danielson begründete seinen Ruhm als Ausnahme-Wrestler in den Nuller-Jahren, in der damals blühenden US-Independentszene nach dem Untergang des damaligen WWE-Rivalen WCW. Besonders seine Auftritte bei der stilbildenden, inzwischen von AEW geschluckten Promotion Ring of Honor (ROH) stachen hervor.

2010 unterschrieb Danielson bei WWE und widerlegte dort die Skeptiker, die ihm wegen seines vergleichsweise schmächtigen Körperbaus keine große Karriere zutrauten. Emotionaler Höhepunkt war die Krönung zum Doppel-Champion im Hauptkampf von WrestleMania 30 im Frühjahr 2014 - ehe seine Karriere infolge von schweren Verletzungsproblemen wegen wiederholten Gehirnerschütterungen ausgebremst wurde.

Nach einem zwischenzeitlichen Rücktritt feierte Danielson 2018 sein Ring-Comeback und errang dabei auch seinen insgesamt vierten WWE Title. 2021 entschloss er sich zum Wechsel zu AEW, wo der Ehemann von Brie Bella inzwischen auch hinter den Kulissen eine tragende Rolle spielt.

AEW will Danielson weiter binden

Ligaboss Tony Khan verkündete schon den Wunsch, Danielson weiter an die Promotion zu binden, bestenfalls „bis ans Lebensende“. Khan nannte den als großen „Wrestling Mind“ bekannten Danielson einmal sogar als seinen potenziellen Nachfolger, sollte ihm je etwas zustoßen.