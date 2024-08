Großes Debüt in Wembley! Ex-WWE-Star zu AEW

Martin Hoffmann 26.08.2024 • 01:23 Uhr Ex-WWE-Star Ricochet feiert bei All In im Londoner Wembley-Stadion sein Debüt für AEW - und schließt sich dem Rivalen fest an. Es ist nicht der einzige Überraschungsauftritt des Abends.

In einer turbulenten Wrestling-Nacht voller spektakulärer Matches, Überraschungs-Comebacks und -Debüts war seines das größte: WWE-Konkurrent AEW hat bei der Megashow All In in Wembley Ricochet als neueste Verpflichtung enthüllt!

Wie sich vorab schon angedeutet hatte, feierte in London Ricochet sein AEW-Debüt und bestätigte damit die monatelangen Gerüchte eines Wechsels von WWE zum Konkurrenten: Der Highflyer war unangekündigter Teilnehmer des Casino Gauntlet Matches um eine Chance auf den World Title - und zeigte dabei wie erwartet zahlreiche akrobatische Aktionen.

Via Social Media bestätigte AEW das Offensichtliche: Der 35-Jährige - aus Sicht vieler bei WWE unter seinen Möglichkeiten geblieben - hat einen festen Vertrag bei der Liga von Tony Khan unterschrieben.

Legende Nigel McGuinness zurück

Ein weiterer Überraschungsteilnehmer des Matches war der bisher nur als AEW-Kommentator aktive, britische Lokalmatador Nigel McGuinness. Der 48-Jährige hatte einst bei ROH eine hochklassige Fehde mit dem jungen Danielson - ehe er seine Karriere verletzungsbedingt früh beenden musste und um eine Karriere auf größerer Bühne gebracht schien.

Nun lief er wie ehedem zu „Fucking in the Bushes“ von Oasis ein, lieferte sich einen umjubelten Schlagabtausch mit Landsmann Zack Sabre Jr. und nährte die Hoffnung auf ein spätes Revival der Rivalität mit Danielson - zu dem es aber erstmal noch nicht kommt: Etwas überraschend gewann anstelle von Ricochet, McGuinness oder der Topstars Kazuchika Okada und Hangman Page (WWE Hall of Famer Jeff Jarrett schaltete seinen Rivalen mit einer Gitarre aus) Altmeister Christian Cage das Match.

Auch Cage trat unangekündigt an, nachdem er im Opener mit seiner Patriarchy (Killswitch und Nick Wayne) die Trios Title an Pac, Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta verlor. Der Titelverlust schien in einem Bruch zwischen Cage und dem maskierten Hünen Killswitch zu münden - was sich aber als Täuschungsmanöver erwies: Killswitsch verhalf Cage im Gauntlet stattdessen zum Sieg, indem er Konkurrent Kyle O‘Reilly einen Chokeslam verpasste und Cage dann auf diesen legte.

Sting mit Nostalgie-Auftritt - Brit-Duo schlägt größer ein

Einen weiteren Überraschungsauftritt gab es von der in diesem Jahr in den Ruhestand verabschiedeten Legende Sting, die dem alten Weggefährten Darby Allin beistand: Nach einem verlorenen Coffin Match gegen TNT-Champion Jack Perry deuteten Perry und die mit ihm verbündeten Young Bucks an, den Sarg anzuzünden, in dem Allin dabei gelandet war - die WCW-Ikone unterband es und verpasste den Bucks einen Double Scorpion Death Drop.

