Historischer Wrestling-Paukenschlag um WWE-Rivale AEW

Martin Hoffmann 16.08.2024 • 08:42 Uhr WWE-Rivale AEW verkündet seine erste Megashow in den USA - es wird die größte, nicht von WWE veranstaltete Card seit über 25 Jahren. Weitere große Neuigkeiten bahnen sich an.

Das Wrestling-Imperium WWE befindet sich aktuell in seinem größten Boom seit Jahrzehnten – mit dieser Nachricht unterstreicht aber auch Konkurrent All Elite Wrestling seine größer werdenden Ansprüche.

AEW hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass es am 12. Juli des kommenden Jahres erstmals eine Megashow in einem größeren Stadion innerhalb der USA veranstalten wird: Der Jahreshöhepunkt All In - in diesem und dem vergangenen Jahr ausgetragen im Londoner Wembley-Stadion - zieht 2025 nach Texas um: in das knapp über 40.000 Fans fassende Globe Life Field in Arlington, die Arena der Texas Rangers aus der MLB. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Die historische Tragweite der Ankündigung: Es ist das erste Mal seit über 25 Jahren, dass eine andere Liga als WWE eine so große Show in Nordamerika auf die Beine stellt. Die letzte Veranstaltung in ähnlicher Dimension war 1998 die Sonderausgabe von WCW Monday Nitro im Georgia Dome in Atlanta, bei der Bill Goldberg Hulk Hogan den WCW World Title abnahm.

Ligaboss Tony Khan, Sohn des Milliardärs und Sportmoguls Shahid Khan (Besitzer der Jacksonville Jaguars und des FC Fulham), setzt damit ein Zeichen seiner unverändert hohen Ambitionen, AEW langfristig als zweite Kraft im US-Wrestlingmarkt zu etablieren. Und er hat soeben erst in Aussicht gestellt, dass weitere große Ankündigungen folgen werden, AEW befinde sich „in der wichtigsten Phase seiner Geschichte“.

AEW dürfte bald einen wegweisenden Deal verkünden

Die allgemeine Einschätzung, was hinter den vollmundigen Worten steckt: Die Verhandlungen über den nächsten großen TV- und Streamingdeal von AEW mit Medienpartner Warner Brothers Discovery befinden sich erklärtermaßen auf der Zielgeraden.

Der sich anbahnende Vertrag ist wegweisend, denn er dürfte AEW profitabel und weniger abhängig vom Vermögen der Khan-Familie machen. Das Volumen des Deals wird wesentlich darüber entscheiden, wie konkurrenzfähig AEW in den kommenden Jahren sein wird.

WWE verdient in den nächsten fünf Jahren rund 4 Milliarden Dollar durch seine TV- und Streaming-Verträge mit Netflix und dem US-Sender USA Network. AEW soll in den vergangenen Jahren knapp über 200 Millionen Dollar mit seinen TV-Rechten verdient haben.

Eine Dimension wie WWE zu erreichen, ist illusorisch, Khan hatte aber das erklärte Ziel, mit Warner ebenfalls einen Milliarden-Deal abzuschließen. Wie nahe er dem kommen kann, war in den vergangenen Monaten und Jahren Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Vor einiger Zeit bezeichnete Khan Gerüchte, dass der neue Deal nicht größer sei als der alte, als Erfindung der „WWE-PR-Abteilung“.

Weitere Megashow soll in Planung sein

Während weiter unklar ist, mit wie viel TV-Geld Khan tatsächlich planen kann, zeigt die Enthüllung von „All In: Texas“, dass die Ansprüche weiter hoch sind. Seit kurzem gibt es auch berichte, dass AEW „weit gediehene Planungen“ für eine Stadion-Show in Australien im kommenden Jahr verfolge. Khan hat auch bereits angekündigt, dass All In 2026 nach London zurückkehren werde.

Gerüchte über Planungen der nun offiziell gemachten Show in Texas gab es auch schon länger, trotz eines vorläufigen Dementi von Khan wurden sie geschürt durch eine schon laufende Kooperation mit der Stadt Arlington, in der die AEW-Show Collision und die Schwesterliga ROH derzeit über einen längeren Zeitraum gastieren.

Der Standort Texas ist eine traditionelle Wrestling-Hochburg: WWE veranstaltete dort mehrere seiner größten WrestleManias, davor war das Wrestling in Texas durch die Liga World Class Championship Wrestling der legendären und von Tragik umwehten Von-Erich-Familie enorm populär.

Bei AEW fiel zuletzt auch auf, dass Ross und Marshall von Erich, Söhne des letzten noch lebenden Von-Erich-Bruders Kevin, eine längerfristige Rolle bei AEW bekommen haben. Zusammen mit Dustin Rhodes - dem älteren Bruder von WWE-Champion Cody Rhodes - bilden sie bei ROH derzeit ein Trio der Legendensöhne und halten die Sechs-Mann-Tag-Team-Titel von ROH.