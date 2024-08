Wrestling-Beben? Großer Wechsel von WWE zu AEW soll fix sein

Bobby Lashley und MVP, die ihre Zelte bei WWE abgebrochen haben? Shane McMahon, der schon ein Meeting mit Boss Tony Khan hatte? Wenige Tage vor der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion blühen die Spekulationen, ob WWE-Rivale AEW dort einen Personalcoup enthüllen wird.

AEW soll Ricochet von WWE verpflichtet haben

Der innovative Highflyer, der WWE zu Beginn des Sommers verlassen hat, wird schon länger mit der Promotion von Tony Khan in Verbindung gebracht - nicht zuletzt, weil dort sein alter Weggefährte und Rivale Will Ospreay auf ihn warten würde.

Der frühere Intercontinental und US Champion hatte im Juni seinen WWE-Deal auslaufen lassen und war mit einer Attacke von Shootingstar Bron Breakker aus dem Programm geschrieben worden. Die Gerüchteküche in Sachen AEW brodelte schon, als dort in Videosegmenten eine Figur namens Hologram vorgestellt wurde - die sich aber als der frühere Aramis aus Mexiko entpuppte.

Der Jahreshöhepunkt All In am Sonntag wäre eine naheliegende Gelegenheit, um ein umjubeltes Überraschungsdebüt zu inszenieren. Die Frage, ob es dazu kommt und ob es der einzige Personalcoup ist, den AEW in petto hat, wird bis dahin noch viele Fans beschäftigen.