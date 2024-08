Wrestling: Dieses Debüt zweier Legenden-Enkel lässt aufhorchen

Martin Hoffmann 18.08.2024 • 12:41 Uhr Wayne und Wyatt Rhodes, die Neffen von WWE-Champion AEW, feiern ihr Ringdebüt für Konkurrent AEW - was spannende Implikationen hat.

Die nächste Generation einer berühmten Wrestling-Familie betritt die Bühne - unter spannenden Umständen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wayne und Wyatt Rhodes, Enkel der verstorbenen Ringikone Dusty Rhodes und Neffen von WWE-Champion Cody Rhodes haben ihr erstes Match unter dem Banner einer großen Liga bestritten: Sie traten am Samstag in einem nicht für die TV-Ausstrahlung bestimmten „Dark Match“ vor der Show Collision im texanischen Arlington für WWE-Konkurrent AEW an. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Als Texas Outlaws - eine Hommage an Dusty Rhodes‘ einstiges Team mit Dick Murdoch - besiegten die beiden Aaron Solo und Jon Cruz.

Wayne und Wyatt sind die Söhne von Dusty Rhodes‘ Tochter Kristin, Schwester von Cody und dessen älterem Bruder Dustin Rhodes, der weiter für AEW aktiv ist. Der Auftritt seiner Neffen, die er selbst für den Ring ausgebildet hat, ist womöglich auch richtungweisend für die Zukunft des früheren Goldust.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bleibt Codys Bruder Dustin Rhodes AEW treu?

Der 55 Jahre alte Dustin Rhodes ist noch immer im Ring aktiv und hat bei AEW auch eine größere Rolle hinter den Kulissen. Unter anderem arbeitet er der von seinem Brüder mitgegründeten Liga als Trainer seiner Rhodes Wrestling Academy zu.

Dustins AEW-Vertrag läuft im kommenden Monat aus und entgegen vieler vorheriger Spekulationen hat er vor einigen Wochen klargestellt, dass er danach nicht zwingend plant, seinem Bruder zu WWE zu folgen - sondern sich dem Projekt AEW im Gegenteil weiter verbunden fühle und hoffe, „dass die Verhandlungen gut laufen“.

AEW-Boss Tony Khan scheint auch sehr daran interessiert zu sein, den älteren Rhodes-Bruder und dessen Netzwerk zu halten, was sich auch an seinen jüngsten Kreativ-Schachzügen ablesen lässt: Rhodes hält seit Samstag gleich zwei Titel seiner Aufbauliga ROH: Nachdem er vor einigen Wochen schon die Six-Man-Tag-Team-Titel mit den Legendensohn-Kollegen Marshall und Ross von Erich eroberte, holte er bei den ROH-Tapings am Samstag auch die Tag-Team-Titel: Zusammen mit AEW-Urgestein Sammy Guevara, der derzeit bei ROH Station macht, entthronte er Matt Taven und Mike Bennett vom Undisputed Kingdom.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eine Rolle als Karriere-Helfer für Wayne und Wyatt könnte ein weiterer Anreiz für einen Verbleib sein. Dustin Rhodes hat jüngst erklärt, dass er entgegen früherer Andeutungen noch „zwei bis drei Jahre“ selbst in den Ring steigen will.

Zwei neue Titelmatches für All In

Bei der eigentlichen Collision-Show rammte AEW derweil zwei weitere Pflöcke für die Megashow All In am nächsten Sonntag im Londoner Wembley-Stadion ein: Im Hauptkampf der Sendung endete ein Match zwischen den Teams FTR und The Acclaimed nach 30 Minuten mit in einem Unentschieden - so dass es in London einen Dreikampf mit den Tag Team Champions The Young Bucks geben wird.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Außerdem setzte AEW auch einen vollgepackten Vierkampf um die Trios Titles der Liga an: Die amtierenden Champions The Patriarchy (Legende Christian Cage mit seinen Handlangern Killswitch und Nick Wayne) treffen auf die Ex-Champions The Bang Bang Gang, das House of Black und ein viertes Team, das erst kurzfristig benannt werden wird.