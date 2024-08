Wrestling-Eklat führt zu Suspendierung

Folgenschwere Verstimmung zwischen zwei Topstars des WWE-Rivalen AEW: Wenige Wochen vor der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion ist Ex-Damenchampion Britt Baker laut übereinstimmenden Medienberichten kurzzeitig suspendiert worden.

Baker - frisch zurückgekehrt aus einer langen Auszeit wegen schwerer gesundheitlicher Probleme - bestreitet am 25. August ein großes Match gegen Star-Neuzugang Mercedes Moné, ehemals Sasha Banks.

Britt Baker und MJF sollen zerstritten sein

Am 17. Juli, hinter den Kulissen der 250. Ausgabe der TV-Show Dynamite, soll es dann zu einer Eskalation gekommen sein: Baker soll sich in Hörweite von MJFs Freundin - der Interviewerin Alicia Atout - negativ über MJF geäußert haben. Dieser habe sie dann zur Rede gestellt und es sei zu einer offenen Auseinandersetzung gekommen.

Was genau Baker als Suspendierungsgrund vom Disziplinarkomitee zur Last gelegt wird, ist nicht klar. Offensichtlich ist das Vergehen nicht schwer genug, dass AEW an dem großen Match mit Moné rüttelt, aber groß genug, um ihr eine Denkpause zu geben.