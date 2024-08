WWE-Rivale AEW: Großes Comeback endet rätselhaft

Martin Hoffmann 29.08.2024 • 11:44 Uhr Der frühere AEW- und WWE-Champion Jon Moxley kehrt bei Dynamite zurück und hinterlässt mit einem seltsam anmutenden Auftritt Gesprächsstoff.

Was ist los mit dem ehemaligen AEW- und WWE-Champion Jon Moxley?

{ "placeholderType": "MREC" }

Drei Tage nach dem Jahreshöhepunkt All In im Londoner Wembley-Stadion hat Moxley ein Comeback bei AEW gefeiert - und die Fans mit einem bewusst seltsam anmutenden Auftritt und einer neuen Allianz vor ein Rätsel gestellt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

AEW Dynamite: Jon Moxley kehrt verändert zurück

Der frühere Dean Ambrose eröffnete die TV-Show Dynamite unangekündigt mit seinem ersten Auftritt nach einer nie näher begründeten Auszeit seit dem Event Forbidden Door im Juni - und präsentierte sich in seinem Auftreten auffällig verändert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Moxley kam mit finsterer Miene und einem neuen Theme zum Ring, anstelle des Uptempo-Songs „Wild Thing“ ertönte ein langsameres, an den psychedelischen Rock von Jimi Hendrix erinnerndes Musikstück. Passend dazu waren auch Moxleys Bewegungen langsamer und auf subtilere Weise bedrohlich als gewohnt.

Auch der Kommentatoren-Legende Tony Schiavone, die Moxley zum Interview im Ring bat, begegnete der frühere Dean Ambrose kühl und vollführte einen kurzen, teils kryptischen Monolog.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Moxley wendet sich an Darby Allin

Moxley erklärte, dass er in den vergangenen Wochen nicht viel geredet, aber viel nachgedacht hätte. Er wolle sich an einen Mann wenden, der nicht da sei, aber mit dem er ein „Gespräch“ führen wolle: AEW-Eigengewächs Darby Allin.

Allin, führte Moxley aus, sei nicht wie er und doch genauso wie er, darum sei es an der Zeit sich auszutauschen. Moxley sei „nicht schwer zu finden“, sagte „Mox“ mit hörbar drohendem Unterton.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als Moxley fertig schien und Schiavone dann zum weiteren Show-Geschehen überleiten wollte, drehte Moxley sich nochmal um und erklärte, dass er noch etwas Wichtiges zu sagen hätte, auch wenn es wohl dauern würde, bis man es wirklich verstehen würde. „This is not your company anymore“, sagte Moxley an Schiavone gewandt – dies ist nicht mehr deine / eure Liga. Wen genau Moxley mit diesem „du“ oder „ihr“ meinte, blieb offen.

Rousey-Freundin Shafir an Moxleys Seite

Gegen Ende der Show folgte eine weitere rätselhafte Sequenz mit Moxley: Hinter den Kulissen der Show legte er sich mit mehreren Security-Kräften an – worauf sich ihm dann Marina Shafir anschloss. Moxley schimpfte, dass mehr Leute bei AEW „eine Lektion in Demut“ bräuchten und schubste den Kameramann, ehe er und Shafir die Szenerie gemeinsam verließen.

Shafir, Ehefrau von Moxleys AEW-Kollege Roderick Strong, steht seit einigen Jahren bei AEW unter Vertrag, hatte allerdings noch keine ganz große Story. Die ehemalige MMA-Kämpferin ist vor allem bekannt als langjährige Weggefährtin und Freundin des früheren UFC- und WWE-Topstars Ronda Rousey. Rousey ist seit einem Jahr nicht mehr unter WWE-Vertrag und bestritt danach einen bislang einmaligen Gastauftritt bei der AEW-Farmliga ROH an Shafirs Seite.

Ebenfalls erwähnenswert im Zusammenhang mit dem Segment: Der Wrestling Observer hatte zuletzt von konkreten „Diskussionen“ bei AEW berichtet, dass Allin bald zum World Champion aufsteigen könnte - womöglich dient eine große Story mit dem seit langem an der Spitze etablierten Moxley als Vorbereitung.

Danielson erklärt seine Zukunft - Perry fordert ihn

Der aktuelle World Champion Bryan Danielson, der am Sonntag in einem emotionalen Wembley-Hauptkampf Swerve Strickland entthront hatte, sprach am Ende der Show wie angekündigt über seine Zukunft.

Der frühere Daniel Bryan erklärte, dass er weiterhin plane, seine Vollzeitkarriere in absehbarer Zeit zu beenden, aber nicht, solange er World Champion sei. Erst wenn er den Titel verliere, werde er kürzertreten – und jeder könne versuchen, ihn dazu zu treiben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die offene Herausforderung wurde beantwortet von TNT-Champion Jack Perry, der mit einem Videoeinspieler daran erinnerte, dass er Danielson vor einigen Monaten in dem Anarchy in the Arena Match gepinnt hatte. Der Sohn des verstorbenen Schauspielers Luke Perry schlug Danielson dann hinterrücks nieder und posierte mit beiden Titelgürteln.

AEW All Out 2024: Mehrere Matches fix

Das Titelmatch steigt schon in weniger als zwei Wochen bei der nächsten AEW-Großveranstaltung All Out am 7. September. Bei Dynamite wurden auch noch zwei weitere Matches fixiert: Ex-Champion Swerve Strickland trifft in einem Steel Cage Match nochmal auf seinen Erzrivalen Hangman Page, MJF auf den bei All In zurückgekehrten Daniel Garcia.

Festgelegt wurde außerdem die Matchklausel für das schon vorher fest angesetzte Match der früheren Partnerinnen Willow Nightingale und Kris Statlander. Nightingale entschied sich für einen Chicago Street Fight.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schon bei Dynamite gab es das erste AEW-Einzelmatch des von WWE gewechselten Ricochet, der Highflyer besiegte den mit seinem Weggefährten Ospreay verbundenen Kyle Fletcher. Eine anschließende Konfrontation zwischen Ospreay und Ricochet wurde gestört von Ospreays britischem Landsmann Pac, der den International Champion attackierte und Ambitionen auf den Titel klarmachte.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN