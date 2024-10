Großen Wrestling-Beben ist offiziell!

WWE-Konkurrent AEW sichert mit einem umfangreichen TV- und Streaming-Deal seine Zukunft - zudem steht offenbar eine neue Show bei einem früheren WWE-Sender in den Starlöchern.

Die Nachricht, auf die Fans des WWE-Konkurrenten All Elite Wrestling lange gewartet haben, ist offiziell: Die TV-Zukunft und ein größerer Geldregen für AEW sind gesichert!

AEW und Medienpartner Warner Bros. Discovery haben am Mittwoch bestätigt, was AEW-Boss Tony Khan lange angedeutet hat: Die Liga hat einen neuen Fernseh- und Streaming-Vertrag mit WBD abgeschlossen, der AEW auf absehbare Zeit finanziell absichert. Ein weiterer größerer TV-Deal und eine neue Sendung bahnen sich parallel dazu ebenfalls an. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)