"Wer ist der Fahrer?" AEW-Show endet spektakulär

Moxley besiegte im Hauptkampf der Show Publikumsliebling Orange Cassidy mit der Hilfe seiner Death Riders (Claudio Castagnoli, Pac, Wheeler Yuta, Marina Shafir). Zwar kamen Cassidy seine eigenen Verbündeten von der Conglomeration und die zurückkehrende Willow Nightingale zu Hilfe, allerdings war am Ende doch ein Eingriff des jungen Yuta Zünglein an der Waage. Moxley pinnte Cassidy nach seinem Daetg-Rider-Finisher. Danach wurde es richtig wild. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

AEW Full Gear: Darby Allin crasht in Jon Moxleys Auto

Während die Death Riders Cassidy weiter brutal attackierten, betraten weitere Stars mit Titel-Ambitionen die Szenerie: erst Hangman Page, dann Altmeister Christian Cage, der sich bei All In in London ein World-Title-Match zu jedem beliebigen Zeitpunkt gesichert hatte.