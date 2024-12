Umjubeltes Comeback bei WWE-Rivale AEW

Martin Hoffmann 12.12.2024 • 06:40 Uhr Der dreimalige Damenchampion Toni Storm kehrt beim TV-Special „Winter is Coming“ zurück - mit einer optischen und charakterlichen Verwandlung.

WWE-Rivale AEW hat einen seiner größten weiblichen Stars zurück: Toni Storm ist wieder da - und sinnt auf Rache an Damenchampion Mariah May.

Am Ende der TV-Show Dynamite, die in dieser Woche das jährliche Special „Winter is Coming“ zelebrierte, feierte Storm nach dreieinhalb Monaten Abwesenheit ihr Comeback. Die Neuseeländerin kehrte mit ihrer alten Musik und ihrem alten Look zurück, ihr Alter Ego „Timeless“ Toni Storm ist für den Moment Geschichte.(NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Toni Storm nimmt Mariah May ins Visier

Zur Erinnerung: Damenchampion May war bei AEW als Fan und Verbündete von Storm eingeführt worden und hatte sie dann blutig verraten und beim Jahreshöhepunkt All In im Londoner Wembley-Stadion entthront. Die Geschichte von May und Storm - die sich vor zwei Jahren als nostalgische Hollywood-Diva neu erfunden hatte - war angelehnt an den Filmklassiker „All About Eve“, in der eine junge Schauspielerin den Platz der alternden Bette Davis einnimmt.

May verteidigte bei Dynamite ihren Titel gegen die Japanerin

Mina Shirakawa, ihre frühere Partnerin in der Liga STARDOM, die auch seit längerer Zeit in die Story mit Storm involviert war. Die Show endete dann damit, dass Storm auf der Einmarschrampe auftauchte und May sie entsetzt anblickte.

Storm, die Marktführer WWE aufgrund ihrer stockenden Karriere Ende 2021 von sich aus verlassen hatte, visiert nun ihre vierte Titelregentschaft bei AEW an, die sie zum alleinigen Rekordchampion dort machen würde.

MJF vs. Adam Cole: Das Rückmatch steht

Bei Winter is Coming fixierte AEW auch mehrere Matches für World’s End, den letzten Pay Per-View des Jahres am 28. Dezember: World Champion Jon Moxley trifft wie erwartet in einem Vierkampf auf Orange Cassidy, Jay White und Hangman Page, während Ex-Champion MJF seine Rivalität mit Adam Cole neu aufflammen ließ.

Cole gewann bei Dynamite mit einem Sieg über seinen langjährigen Weggefährten Kyle O’Reilly das Recht, MJF um seinen „Dynamite Diamond Ring“ herauszufordern.