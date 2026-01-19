AEW verliert offenbar weiteren Star an WWE - und verkündet diverse Verpflichtungen

Martin Hoffmann 19.01.2026 • 13:33 Uhr Wenige Wochen vor dem WWE Royal Rumble dreht sich das Personalkarussell bei den beiden großen US-Ligen. WWE macht AEW einen weiteren Star abspenstig, der Verfolger verkündet eine Reihe von Verpflichtungen.

Im Fußball gibt es das Winter-Transferfenster - auch im Wrestling ist der Januar ein Monat, in dem sich das Wechselkarussell schneller als gewohnt dreht.

Viele Verträge in der Showkampf-Branche laufen in diesem Zeitraum aus. Ein Hauptgrund ist der WWE-Traditionsevent Royal Rumble, bei dem der Marktführer seine Fans gern mit großen Debüts und Comebacks überrascht. Viele Stars und ihre Agenten gestalten ihre Verträge daher so, dass sie mit diesem Faktor pokern können.

Schon seit Längerem wird nun spekuliert, dass Ringlegende Chris Jericho, dessen Deal mit Konkurrent AEW zum Jahresende 2025 ausgelaufen ist, beim Rumble am 31. Januar im saudischen Riad zurückkehren wird.

Seit der vergangenen Woche bahnt sich nun ein weiterer größerer Wechsel von AEW zu WWE an: Das aufstrebende Schwergewicht Powerhouse Hobbs soll auf dem Weg nach Stamford sein. Umgekehrt hat auch AEW in der vergangenen Woche mehrere Neuverpflichtungen mit WWE-Vergangenheit präsentiert. SPORT1 gibt den Überblick.

Powerhouse Hobbs verlässt AEW – und geht wohl zu WWE:

Bis vor wenigen Tagen hielt er noch Titelgold bei AEW, nun steuert er auf einen Neustart zu: Will Hobbs, wie der bald 35-Jährige eigentlich heißt, stand seit Herbst 2020 unter AEW-Vertrag und tat sich dort als athletisches Kraftpaket hervor.

Hobbs, ehemaliger Tag-Team-Partner des ebenfalls zu WWE gewechselten Ricky Saints (Ricky Starks), war bei AEW TNT-Champion und hielt bis vergangene Woche den Trios Title zusammen mit Samoa Joe und Japan-Legende Katsuyori Shibata.

Bei der am Samstag ausgestrahlten Episode der TV-Show Collision verlor das Trio The Opps die Gürtel an Hangman Page, Kevin Knight und „Speedball“ Mike Bailey. Es war allem Anschein nach der Abgesang für Hobbs: Sein Profil ist mittlerweile von der AEW-Homepage entfernt, laut übereinstimmenden Medienberichten hat er eine Vertragsverlängerung mit AEW abgelehnt und sich für WWE entschieden.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Branchenguru Dave Meltzer berichtet in seinem Wrestling Observer, dass diverse Entscheider bei WWE viel von Hobbs halten. Gut möglich, dass er beim Rumble groß aufschlägt.

AEW holt Trio und Talent mit WWE-Vergangenheit

Bei derselben Show, bei der Hobbs von AEW informell verabschiedet wurde, stellte die Liga auch drei Neuverpflichtungen vor: das Trio The Rascalz – Dezmond Xavier, Zachary Wentz und Myron Reed.

Die drei Highflyer und ihr bisheriger Partner Trey Miguel waren im Independent-Bereich und bei TNA seit längerem bekannte Größen. Xavier und Wentz hatten als Wes Lee und Nash Carter (MSK) auch schon einen vielversprechenden Karrierestart im WWE-Aufbaukader NXT – bis Wentz / Carter 2022 nach Skandal-Enthüllungen gefeuert wurde: Seine damalige Frau warf ihm häusliche Gewalt vor und veröffentlichte ein Bild, auf dem Wentz als Adolf Hitler posierte.

Wentz hatte sich reumütig gezeigt und zuletzt wieder Fuß gefasst, war in den vergangenen Jahren bei TNA und über die Kooperation mit WWE auch bei NXT zu sehen. Nach der WWE-Entlassung von Partner Lee / Xavier gab es zuletzt eine Reunion aller Rascalz bei TNA – und nun den Entschluss, nach Ablauf der Verträge dort gemeinsam zu AEW zu wechseln.

Berichten zufolge sollte eigentlich auch Miguel mitanheuern, rätselhafterweise hat dieser nun aber unvermittelt eine „Auszeit“ vom Wrestling angekündigt. Dem Portal Fightful zufolge ist Miguel „im Guten“ aus seinem schon unterschriebenen AEW-Vertrag entlassen worden, der Hintergrund ist unklar.

Auch Talent Zayda Steel und diverse Mexiko-Stars verpflichtet

Parallel zu den Rascalz hat AEW auch die Verpflichtung des jungen Talents Zayda Steel offiziell verkündet. Die 22-Jährige stand bis vor Kurzem beim ID-Projekt von WWE, dem Nachwuchsprogramm für Talente aus dem Independent-Bereich, unter Vertrag, löste diesen jedoch von sich aus. Steel hat sich bei AEW schon der Gruppierung SkyFlight um Scorpio Sky angeschlossen.