WWE-Star wechselt zu AEW

Tommaso Ciampa heuert unmittelbar nach seinem Abgang beim Wrestling-Marktführer bei der Konkurrenz an - und greift direkt nach einem Titel.
Tommaso Ciampa ist „All Elite“: Wenige Tage nach der Bestätigung seines Abgangs bei WWE hat der frühere NXT- und Tag-Team-Champion sein Debüt für Konkurrent AEW gefeiert.

Der 40-Jährige nahm in der Nacht zum Donnerstag bei der TV-Show Dynamite eine offene Herausforderung seines alten Weggefährten Mark Briscoe an. Ciampa wird in der Nacht zum Sonntag bei der TV-Show Collision auf den amtierenden TNT-Champion der Liga treffen. AEW-Boss Tony Khan verkündete kurz darauf, dass er den „Psycho Killer“ fest unter Vertrag genommen hat.

AEW Dynamite: Ex-WWE-Star Ciamoa debütiert

Ciampa, Schüler von WWE Hall of Famer Walter „Killer“ Kowalski, hatte sich 2015 als zunächst vertragsloser Performer beim WWE-Aufbaukader NXT festgebissen, zusammen mit seinem Weggefährten, Tag-Team-Partner und guten Freund Johnny Gargano.

Durch herausragende Leistungen und seine episch erzählte Rivalität mit Gargano entwickelte er sich jedoch zum Dreh- und Angelpunkt der NXT-Welt, als durchgeknallter „Psychopath Killer“ und Widerpart von Liebling Gargano überzeugte er so sehr, dass er letztlich zum Champion aufstieg. Auch die gemeinsamen Tag-Team-Schlachten von Ciampa und Gargano alias #DIY blieben in Erinnerung, vor allem die gegen das Duo The Revival, heute als FTR eines der Top-Duos bei AEW.

Im Jahr 2022 wurde Ciampa - der nach eigenen Angaben lange keine Ambitionen abseits von NXT hatte - in den Hauptkader befördert. 2023 folgte die Reunion mit Gargano und zwei Tag-Team-Titelregentschaften. Denselben Status wie bei NXT erreichten die beiden jedoch nicht - Ciampa sah deswegen offenbar nun die Zeit für einen Neuanfang gekommen und ließ seinen WWE-Vertrag von sich aus auslaufen.

Diverse seiner neuen Kollegen kennt Ciampa auch aus seiner Zeit bei der inzwischen von AEW geschluckten Liga Ring of Honor - Ciampa hatte es dort in den Jahren 2013 und 2014 mehrfach mit seinem ersten AEW-Gegner Mark Briscoe und auch dessen tragisch verstorbenem Bruder Jay zu tun.

Bei AEW trifft Ciampa auch auf viele alte Vertraute aus gemeinsamen Zeiten bei NXT - unter anderem die kürzlich von AEW verpflichteten Andrade El Idolo und The Rascalz. Den umgekehrten Weg gehen allem Anschein nach Powerhouse Hobbs und Chris Jericho - beide Kandidaten für ein Debüt beim Royal Rumble in Saudi-Arabien am Samstag.

